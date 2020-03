Grbić beendet Torlos-Serie für Clermont Foot

Thierry LARRET via www.imago-images.de

Adrian Grbić trifft wieder

ÖFB-Legionär Adrian Grbić sorgt mit seinem 17. Saisontor für Clermont Foot für den 2:0-Endstand im Heimspiel gegen Sochaux.

Adrian Grbić hat am Freitagabend seinen 17. Saisontreffer in der zweiten französischen Liga erzielt. Der ehemalige ÖFB-U21-Teamstürmer sorgte beim 2:0-Heimsieg von Clermont Foot gegen Sochaux in der 83. Minute für den Endstand.

Der 23-Jährige beendete eine Durststrecke von fünf Partien ohne Treffer und ist weiterhin die Nummer zwei in der Ligue-2-Schützenliste hinter Tino Kadewere (20).

Clermont Foot ist mit 50 Punkten nach 28 Spielen vorerst Liga-Vierter.

apa