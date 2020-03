Testspiel gegen Türkei in Wien ohne Publikum

GEPA pictures/ Michael Meindl

Das Wiener Ernst-Happel-Stadion wird gegen die Türkei leer bleiben

Das freundschaftliche Länderspiel zwischen Österreich und der Türkei Ende März in Wien wird im leeren Ernst-Happel-Stadion über die Bühne gehen.

Aufgrund der von den Behörden angeordneten Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus wird das Länderspiel zwischen Österreich und der Türkei am 30. März (20:45 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion ohne Publikum ausgetragen. Das gab der ÖFB am Mittwochnachmittag per Aussendung bekannt.

Alle Fans, die bereits Karten für das Testmatch gekauft haben, erhalten ihr Geld zurück. Details zur Rückabwicklung werden in den kommenden Tagen direkt an die Ticketkäufer kommuniziert, so der Fußballbund.

red