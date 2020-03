Hofft der BVB vergebens? So plant Real mit Hakimi

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Achraf Hakimi wird den BVB wohl wieder verlassen

Am 1. Juli 2020 endet die zweijährige Leihe von Achraf Hakimi von Real Madrid zu Borussia Dortmund. Der BVB würde den 21-Jährigen zwar durchaus gerne fest verpflichten, die Zukunft des marokkanischen Nationalspielers liegt aber wohl eher nicht in Reihen der Schwarz-Gelben.

Hakimi muss nach der Saison in den Schoß von Real Madrid zurückkehren. Das berichtet "Mundo Deportivo". Damit aber nicht genug: Der Außenverteidiger soll in der spanischen Hauptstadt zudem einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit bis Ende Juni 2025 unterschreiben. Der bisherige Kontrakt des Youngsters in Madrid endet 2022.

Hakimi selbst plagen dem Bericht zufolge allerdings durchaus Zweifel an der Rückkehr nach Spanien. Der Rechtsfuß soll befürchten, dass er sich bei den Königlichen nur noch in der Reservistenrolle wiederfinden wird, heißt es. Zumal Hakimi beim BVB zu den absoluten Stammkräften zählt. 2019/20 bestritt der Flügelflitzer 37 Pflichtspiele. Dabei erzielte er sieben Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.

Vor allem Madrid-Coach Zinédine Zidane solle allerdings ein großer Fan Hakimis sein und auf eine Rückkehr des Talents pochen. Bei den Königlichen soll Hakimi zum Nachfolger von Dani Carvajal aufgebaut werden. Der 28-Jährige schaffte seinen Durchbruch einst ebenfalls als Leihspieler in der Bundesliga. In der Saison 2012/13 brillierte Carvajal bei Bayer Leverkusen.

Hakimi beim BVB "sehr glücklich", aber ...

Hakimi selbst bestätigte zuletzt, dass er eine enge Beziehung mit Zidane pflege: "Ich bin ihm für seinen Glauben in mich und für seine Art und Weise, wie er mich behandelt hat, sehr dankbar. Ich werde ihm immer dankbar sein", erklärte der gebürtige Madrilene im Gespräch mit "Téléfoot".

Hakimis Berater Alejandro Camano untermauerte gegenüber "Sport1" zudem, dass Hakimi beim BVB zwar "sehr glücklich" sei, eine Rückkehr aber "einzig von Real Madrid" abhänge.

Der Coronavirus, der aktuell beinahe den gesamten europäischen Fußball zu einer Pause zwingt, könnte allerdings noch Auswirkungen auf den Deal haben. Sollten die europäischen Top-Ligen ihre Saison erst nach dem Juli-Beginn beenden können, wird man eine Lösung für den Umgang mit Akteuren finden müssen, deren Verträge Ende Juni auslaufen.