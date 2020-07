Hertha oder RB? Calhanoglu vor Bundesliga-Rückkehr

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Kehrt Hakan Calhanoglu in die Bundesliga zurück?

Im Trikot des AC Milan blüht Hakan Calhanoglu in den letzten Wochen richtig auf. Dennoch will der 26-Jährige seinen jetzigen Arbeitgeber angeblich verlassen und in die Bundesliga zurückkehren. Mit Hertha BSC und RB Leipzig soll es bereits zwei Interessenten geben.

Neun Spiele, vier Tore, sieben Vorlagen: Beim AC Milan ist Hakan Calhanoglu seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Mann der Stunde. Auch dem türkischen Nationalspieler haben es die Rossoneri zu verdanken, dass sie im kommenden Jahr aller Voraussicht nach europäisch vertreten sind.

Doch so gut es für den 26-Jährigen auch läuft, seine Zukunft sieht der ehemalige Bundesligaprofi offenbar nicht beim italienischen Traditionsklub.

Informationen der "Gazzetta dello Sport" zufolge will Calhanoglu seinen Vertrag in Mailand (Laufzeit bis 2021) nicht verlängern und gerne nach Deutschland zurückkehren. Mit Hertha BSC und RB Leipzig soll es zwei Interessenten aus dem deutschen Oberhaus geben.

Calhanoglu wird nicht zum Schnäppchen

Für den offensiven Mittelfeldspieler wäre ein Transfer in die Bundesliga gleichbedeutend mit der Rückkehr in seine alte Heimat.

Nachdem der gebürtige Mannheimer seine Karriere 2009 in der Jugend des KSC begann, zog es ihn im Sommer 2013 zum Hamburger SV. Ein Jahr später folgte der Wechsel nach Leverkusen, wo er mit starken Leistungen das Interesse des AC Milan weckte. Für knapp 25 Millionen Euro verpflichteten ihn die Rossoneri schließlich im Sommer 2017.

Wie viel Ablöse der italienische Traditionsklub heute für den 48-fachen Nationalspieler verlangen würde, ist nicht bekannt. Klar scheint, dass die Mailänder Calhanoglu nach seiner jüngsten Leistungsexplosion nicht zum Schnäppchenpreis verscherbeln würde - trotz der geringen Vertragslaufzeit.

"Natürlich ist es ein Ziel, für Bayern oder den BVB zu spielen"

Gerüchte über eine Rückkehr des 26-Jährigen in die Bundesliga gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Nach einem schweren Start beim AC wurde schon Anfang 2018 über einen Wechsel nach Deutschland diskutiert. Auch damals wurde RB Leipzig als möglicher Abnehmer genannt. Das Interesse der Leipziger soll dann Anfang 2019 erneut aufgeflackert sein. Auch der FC Schalke wurde zwischenzeitlich mit Calhanoglu in Verbindung gebracht.

Der Mittelfeldspieler selbst bekräftigte erst im November 2019 seinen Wunsch, irgendwann in die Bundesliga zurückkehren zu wollen. "Natürlich ist es ein Ziel, für Bayern, den BVB oder einen anderen großen Klub in Deutschland zu spielen", sagte Calhanoglu der "Sport Bild".