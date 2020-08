Austria testet Mitte August gegen Dortmund

GEPA pictures/ Christian Ort

Sitzt wieder auf der Austria-Bank: Peter Stöger

Mitte August kommt es für Peter Stöger zum Wiedersehen mit seinem Ex-Verein Borussia Dortmund. Die Austria bittet den BVB in Vorarlberg zum Freundschaftsspiel.

In seinem zweiten Testspiel als General Manager Sport der Wiener Austria bekommt es Peter Stöger mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund zu tun. Das Spiel geht am 16. August um 16:00 Uhr in Altach in Szene. Das deutsche Team kommt aus einem Trainingslager in der Schweiz nach Vorarlberg.

Die Violetten starten am Freitag und Samstag mit den sportmotorischen Tests in die Sommervorbereitung. Am Montag ist das erste Mannschaftstraining auf den Trainingsplätzen der Generali-Arena angesetzt. Vor dem Borussia-Testmatch trifft die Stöger-Truppe am 14.8. in Laa/Thaya noch auf Slavia Prag.

apa