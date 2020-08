Ulreich als Alternative zu Fährmann oder Schubert?

TEAM2 via www.imago-images.de

Das derzeitige Schalker Torwart-Trio um Michael Langer, Markus Schubert und Ralf Rährmann (v.l.)

Mit Ex-Kapitän Ralf Fährmann und Ex-U-Nationalspieler Markus Schubert weiß der FC Schalke 04 gleich zwei Torhüter in seinen Reihen, die beide den Anspruch haben, die neue und unumstrittene Nummer 1 im Kasten zu werden. Nur der dritte im Bunde, Routinier Michael Langer, gibt sich mit seiner Reservistenrolle zufrieden. Doch sowohl bei Fährmann als auch bei Schubert gibt es Argumente, die gegen einen Stammplatz im Schalker Gehäuse sprechen. Wird es am Ende ein lachender Dritter?

Der 31-jährige Fährmann weist mit deutlichem Abstand die meiste Erfahrung in der Bundesliga auf, stand für Eintracht Frankfurt und den FC Schalke bereits 196 Mal zwischen den Pfosten. Zeitweise befand sich der gebürtige Chemnitzer im Dunstkreis der Nationalmannschaft und galt als Schalker Spielführer als Sicherheitsanker.

Übrig geblieben ist davon nichts mehr. In den letzten beiden Jahren reichte es nicht nur bei den Königsblauen nicht mehr zum Stammtorwart. Auch in England bei Norwich City und in Norwegen bei Brann Bergen saß Fährmann zu oft auf der Bank. Diese fehlende Matchpraxis, gepaart mit seinen fußballerischen Defiziten im Spielaufbau könnten am Ende gegen ihn sprechen.

Größter Nachteil seines Konkurrenten sind eindeutig die Arbeitsnachweise der vergangenen Monate. Obwohl mit großem Selbstbewusstsein ausgestattet, welches Markus Schubert in mehreren Interviews vor und nach seinen bisher neun Bundesliga-Einsätzen offenbarte, verlieh er der brüchigen Schalker Abwehrreihe nicht die notwendige Stabilität. Fehlerhafte Leistungen auf der Linie waren ebenso zu beobachten wie Unsicherheiten im Passspiel.

Auf der Suche nach einem Sicherheitsanker im Tor könnten die Knappen den Blick noch einmal in Richtung Süden wenden. Nach Informationen des "kicker" ist die Personalie Sven Ulreich noch immer eine mögliche Lösung auf Schalke. Dem bisherigen Ersatztorwart des FC Bayern München droht nach dem Zugang von Alexander Nübel nur noch der Nummer-3-Status.

Ulreich steht für Zuverlässigkeit und Geradlinigkeit in seinem Torwartspiel, hat beim FC Bayern fast immer fehlerlose Leistungen gebracht, wenn er denn mal randurfte. Sind er zu deutlichen Gehaltseinbußen und die Münchner zu einer sehr niedrigen Verkaufssumme für die klammen Schalker bereit, könnte das Thema in den nächsten Wochen noch einmal deutlich an Fahrt aufnehmen.