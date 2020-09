Gladbach gewinnt Test in Venlo souverän

unknown

4:0 im Test gegen Venlo: Marco Rose und seine Gladbacher

Borussia Mönchengladbach nimmt zwei Wochen vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga Fahrt auf.

Der Champions-League-Teilnehmer gewann ein Testspiel beim niederländischen Erstligisten VVV Venlo am Freitagabend 4:0 (2:0).

Die Tore erzielten Lars Stindl, Ramy Bensebaini, Torben Müsel und Patrick Herrmann.

In der ersten DFB-Pokal-Runde sind die Gladbacher am 12. September beim Regionalligisten FC Oberneuland gefordert. Auftaktgegner in der Liga ist eine Woche später Borussia Dortmund.