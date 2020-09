Juventus schließt Saison mit großem Minus ab

APA (AFP)

Das fehlenden Zuschauereinnahmen machten sich auch bei Juventus bemerkbar

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat die vergangene Saison auch wegen der Coronavirus-Pandemie mit einem Verlust von 71,4 Millionen Euro abgeschlossen. Im Vorjahreszeitraum lag der Wert noch bei minus 39,9 Millionen Euro, wie der Serie-A-Club nach einer Sitzung des Verwaltungsrates am Freitagabend mitteilte. Der Umsatz des Serienmeisters sank um 48 auf 573,4 Millionen Euro.

Dies sind im Vergleich zur Saison 2018/19 etwa acht Prozent weniger. Als Hauptgrund führte der Verein von Superstar Cristiano Ronaldo die Unterbrechung des Spielbetriebs wegen der Coronavirus-Pandemie an.

Qui Training Center ⚽️ Si lavora verso l’amichevole di domani contro il Novara ⚫️⚪️ https://t.co/vUlboA3HZv



La volete vedere LIVE su @JuventusTV? 🔴 https://t.co/KMixzHxlhi pic.twitter.com/ZZbHPwuVZx — JuventusFC (@juventusfc) 12. September 2020

Gehaltsverzicht der Spieler federn etwas ab

Durch eine Vereinbarung mit den Spielern für einen Gehaltsverzicht sei es in der vergangenen Saison gelungen, 90 Millionen Euro einzusparen. Dies konnte den hohen Verlust jedoch nur teilweise abfedern. Sportlich feierte Juve in der abgelaufenen Saison zwar den neunten Meistertitel in Serie. Allerdings scheiterte das Team im Achtelfinale der Champions League an Olympique Lyon und verlor das Cupfinale gegen Napoli.

apa