Schiedsrichterin Steinhaus beendet ihre Karriere

APA (dpa)

Bibiana Steinhaus wird im Supercup ihr letztes Spiel als Offiziell am Spielfeld leiten

Deutschlands "oberste" Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus beendet ihre Karriere. "Wie viele Menschen in der Zeit der Corona-Situation habe ich manches reflektiert und neu bewertet", sagte die 41-jährige Steinhaus am Mittwoch einer Verbands-Mitteilung zufolge. Die Polizistin aus Hannover war seit 2017 als bisher einzige Frau in der Bundesliga aktiv. Die Leitung des deutschen Supercups zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am Mittwoch war ihre letzte große Tat.

>> Liveticker: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund

Sechsmal wurde Steinhaus "Schiedsrichterin des Jahres", jeweils dreimal vertrat sie Deutschland bei der WM und EM der Frauen.

🗯️ Bibiana #Steinhaus: "Nach einem sehr vertrauensvollen und konstruktiven Gespräch mit Lutz Michael Fröhlich habe ich mich (...) dazu entschieden, meine nationale und internationale Laufbahn als Schiedsrichterin zu beenden."



➡️ https://t.co/fIkDJap2CW pic.twitter.com/lXEvwhb2oD — DFB (Verband) (@DFB) 30. September 2020

Seit vier Jahren ist sie mit dem ehemaligen englischen FIFA-Referee Howard Webb liiert, der in New York lebt.

apa