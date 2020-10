Bohemians geben Update zu Panenkas Zustand

GEPA pictures/ Andreas Pranter

Leichte Entwarnung zum Gesundheitszustand von Antonín Panenka

Rapid-Legende Antonín Panenka befindet sich zwei Tage nachdem er auf die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert wurde auf dem Weg der Besserung. Sein Zustand sei inzwischen stabil, vermeldet sein Stammklub Bohemians Prag.

Nachdem am Mittwoch bekannt geworden war, dass Antonín Panenka "in ernstem Zustand" in ein tschechisches Krankenhaus eingeliefert wurde, gab sein Stammverein Bohemians Prag am Freitagnachmittag leichte Entwarnung. "Der Klubpräsident befindet sich in stabilem Zustand und soll heute zu seinem behandelnden Arzt nach Prag gebracht werden", erfuhren die Bohemians von Panenkas Ehefrau Vlasta Panenková. Bisher wurde der legendäre Rapid-Legionär in einem Spital in Benešov, 50 Kilometer südlich der tschechischen Hauptstadt, behandelt.

Antonín Panenka je ve stabilizovaném stavu a dnes bude převezen z Benešova do Prahy 💚 "Velmi děkujeme benešovské nemocnici za skvělou péči, kterou Tondovi poskytli na profesionální úrovni," napsala nám dnes manželka Vlasta 💬 Podrobnosti v článku 👇



📰 https://t.co/ON5U2yMhgu pic.twitter.com/btz37mcs6O — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) 9. Oktober 2020

"Er hat Schwierigkeiten beim Atmen und starken Husten", beschrieben die Bohemians den Gesundheitszustand des 71-Jährigen. Daher benötige er nach wie vor ein Sauerstoffgerät. Seidem am Mittwoch die Nachricht von der Covid-Erkrankung Panenkas weltweit die Runde machte, habe der Klub zahlreiche Nachrichten mit Genesungswünschen bekommen. "Dies ist ein Beweis dafür, wie großartig die Legende Antonín Panenka ist", hieß es im Bohemians-Statement abschließend.

Uns hat die Nachricht erreicht, dass Rapid-Legende Antonin #Panenka schwer erkrankt und im Krankenhaus ist. Wir wünschen „Tondo“ alles Gute und auch hier gilt: Gemeinsam. Kämpfen. Siegen! 💚#SCR2020 #skrapid

📷 GEPA pictures pic.twitter.com/Xt6ZItYNL0 — SK Rapid (@skrapid) 7. Oktober 2020

Einige dieser Genesungswünsche kamen auch aus Wien. Rapid reagierte bereits am Mittwoch vìa Social Media und entlang der Tribüne des Block West riefen die Ultras auf einem Banner den früheren Publikumsliebling zum Kämpfen auf.

red