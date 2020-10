Ex-Schalker ätzt gegen Neymar: "Ein echter Clown"

Lucas Figueiredo/CBF via www.imago-images.de

Neymar steht trotz eines Dreierpacks in der Kritik

In der WM-Qualifikation unterlag Peru am Dienstagabend mit 2:4 gegen Brasilien. Mit drei Toren war Neymar der Mann des Spiels. Doch der Superstar von Paris Saint-Germain polarisierte durch sein Spiel und brachte damit einen ehemaligen Profi des FC Schalke 04 auf die Palme.

"Ehrlich, er ist ein großartiger Spieler, einer der besten der Welt, aber für mich ist er ein echter Clown", wetterte Perus Nationalspieler Carlos Zambrano in der Fernsehsendung "La banda del Chino".

Dabei echauffierte sich der Innenverteidiger darüber, dass Neymar bei Kontakt zu schnell gefallen sei. "Er ist sich all dessen bewusst, was er auf dem Feld macht, er ist ein großartiger Spieler, aber er war auf der Suche nach dem kleinsten Foul", polterte der 31-Jährige weiter: "Im Strafraum warf er sich vier oder fünf Mal zu Boden, um zu sehen, ob sie ihm einen Elfmeter zusprechen würden, und am Ende erreichte er sein Ziel, bekam zwei Elfmeter, die aber keine waren."

In der 89. Minute sah Zambrano wegen eines Ellbogenschlags die rote Karte. Aufgrund dessen bekam auch das Schiedsrichtergespann heftige Kritik ab.

"Es ist Brasilien, und bei der geringsten Berührung prüfte sofort der VAR nach. Unabhängig davon, ob das Spiel positiv oder negativ für uns ausgegangen ist – er hat sich die Bilder nur angesehen, weil es Brasilien ist", ärgerte sich der Peruaner.

Zambrano legt auf Twitter nach

Zudem sei der Schiedsrichter "inkompetent" gewesen, wütete der Peruaner auf Twitter. "Ich weiß, dass der Fußball so ist, aber ich weiß auch, dass Brasilien von niemandem Hilfe benötigt", witterte Zambrano gar unerlaubte Einflussnahme des Unparteiischen.

Con mucha pero mucha impotencia ............... se que esto es fútbol pero también se que @CBF_Futebol no necesita ayuda de nadie



A seguir preparándose que el camino es muy largo ⚽️



Te Amo Perú Siempre 🇵🇪 pic.twitter.com/4iEWyHKsvD — Carlos Zambrano (@5zambranocz) 14. Oktober 2020

Durch die Niederlage rangiert Peru nach zwei Spieltagen auf dem achten Platz. Brasilien ist dank sechs Zählern Tabellenführer.

Bis zur WM-Endrunde in Katar ist es für Zambrano und Peru also noch ein weiter Weg. Der Defensivspezialist war zwischen 2006 und 2010 für den FC Schalke 04 aktiv. Danach folgten Engagements beim FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt. Mittlerweile spielt Zambrano für das argentinische Spitzenteam Boca Juniors.