Klopp-Berater erfand Bayern-Slogan "Mia san mia"

Marc Kosicke erfand den Slogan "Mia san mia" des FC Bayern

Dass "Mia san mia" als Slogan des FC Bayern München das Produkt einer Arbeitsgruppe ist und erst nach 2008 richtig präsent beim deutschen Rekordmeister wurde, wissen heute nur noch die wenigsten. Dass ausgerechnet Marc Kosicke, Berater des ehemaligen BVB-Erfolgstrainers Jürgen Klopp, bei der Erfindung des Spruches beteiligt war, war bislang ebenfalls weitgehend unbekannt.

Dieses durchaus pikante Detail aus der Vereinsgeschichte des FC Bayern enthüllt Kosicke jetzt im Podcast "kicker meets DAZN". Der gebürtige Bremer und bekennende Werder-Anhänger erzählte von einem Flug zu einer FIFA-Veranstaltung vor zwölf Jahren.

Der damalige Bayern-Manager Uli Hoeneß sei mit an Bord gewesen und habe sich "aufgeregt, dass die Spieler bei Bayern, gerade die Neuzugänge, nicht so ein Bayern-München-Gefühl haben und gar nicht wissen, was Bayern München bedeutet", schilderte Kosicke.

Er habe den Münchner Macher gefragt: "'Herr Hoeneß, was bedeutet denn das - Bayern München? Welche Botschaften sollen gesendet werden?' Und da guckte er mich an und sagte: 'Nee, so was haben wir nicht, können Sie so was?'" Er habe die Frage mit Nachdruck bejaht, sagte Kosicke. Vier Wochen später habe er in München in einer achtköpfigen Arbeitsgruppe gesessen, um eine "Bibel" mit den Bayern-Werten zu erstellen.

FC Bayern: "Mia san mia - ja, wird das so geschrieben?"

Für ihn sei von Anfang an klar gewesen, welchen Titel das Werk haben soll, "weil ich es als kleiner Junge im Weserstadion gehasst habe, wenn die Bayern mit dieser Mia-san-mia-Attitüde kamen und in der 90. Minute noch gewonnen haben", erklärte Kosicke.

Bei der Präsentation der Ergebnisse vor Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge habe er den Titel erst noch mit Tape abgeklebt und schließlich enthüllt. "'Mia san mia - ja, wird das so geschrieben? Wird das nicht mit R geschrieben?' Dann sagt Hoeneß: 'Nein, das ist die Raumstation'", schilderte Kosicke die Reaktion der Bayern-Bosse.

Kosicke ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Hätte ich damals gewusst, was mit diesem Slogan alles angestellt wird, hätte ich mir vielleicht noch Lizenzrechte gesichert. Das als Wink mit dem Zaunpfahl an Bayern München."