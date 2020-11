Neuer sinniert über Kimmichs Ausfall

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Der Ausfall von Kimmich (l.) "tut weh", sagt DFB-Kapitän Neuer (r.)

Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern hat vor den anstehenden Länderspielen mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft seine Einschätzung zum Thema Belastungssteuerung geteilt. Die Verletzung von Joshua Kimmich habe damit aber nichts zu tun.

"Verletzungen wie die von Jo Kimmich können immer passieren, die hat es auch vor Corona gegeben und wird es auch geben, wenn weniger Spiele auf dem Plan stehen", führte der 34-Jährige im Gespräch mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" aus: "Der Ausfall von Jo tut uns natürlich weh – beim FC Bayern und beim DFB – aber wir kennen ihn und wissen, wie motiviert, gewissenhaft und ehrgeizig er ist. Von daher bin ich absolut sicher, dass er in alter Stärke zurückkommen wird."

Neuer allein bestritt seit Saisonstart Mitte September bereits zwölf Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. Zudem absolvierte er zwei Partien mit der DFB-Auswahl in der Nations League.

"So eine Saison hat es noch nie gegeben und wird es hoffentlich auch nie wieder geben. Alle Beteiligten wissen, dass es sehr viel ist im Moment", so der Torwart.

Einige Trainingsinhalte seien daher "momentan gar nicht mehr möglich", der Alltag sieht so aus: "Es gibt Regeneration nach dem Spiel, dann ein bisschen Taktik, Abschlusstraining und dann steht schon die nächste Partie an. Kleine Turniere oder Spielformen, Zweikampftraining – das findet gar nicht mehr statt."

Hohe Belastung: Neuer will sich "nicht beschweren"

Trotz der enormen Belastung für die Spieler sollten sich die Fußball-Profis "über die vielen Spiele nicht beschweren", so Neuer, der seine Sportart in einer privilegierten Situation sieht: "Wir dürfen – im Gegenteil zu vielen anderen – spielen und sind sehr froh darüber, man muss sich ja nur die Amateurfußballer angucken oder einen Blick in andere Sportarten wagen. Da sind wir für unsere Situation sehr dankbar."

Für Manuel Neuer stehen nun zusammen mit der deutschen Nationalmannschaft drei Begegnungen auf dem Programm. Im Freundschaftsspiel gegen Tschechien am Mittwoch (20:45 Uhr) wird Bundestrainer Joachim Löw jedoch nicht auf seinen Kapitän setzen und einem anderen Schlussmann eine Bewährungschance geben.

In den beiden Nations-League-Spielen gegen die Ukraine (Samstag, 20:45 Uhr) und Spanien (17.11., 20:45 Uhr) wird Neuer dann aber mit großer Sicherheit zu seinen Länderspielen Nummer 95 und 96 kommen.