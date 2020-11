Bei Klassenerhalt: Paciencia wird teuer für Schalke 04

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Goncalo Paciencia ist beim FC Schalke 04 noch nicht ins Rollen gekommen

Kurz vor dem diesjährigen Bundesliga-Start gegen den FC Bayern hat sich der FC Schalke 04 mit Goncalo Paciencia von Eintracht Frankfurt verstärkt. Der Angreifer steht seither auf Leihbasis im Kader von S04-Trainer Manuel Baum, nun kommen weitere Details des Deals mit der SGE ans Licht.

Schon bei der Bekanntgabe des Transfers im Sommer gaben beide Bundesligisten preis, dass eine Kaufoption vereinbart wurde. Wie aus einem "Bild"-Bericht nun hervorgeht, liegt diese bei satten 9,5 Millionen Euro.

Damit nicht genug: Demnach ist die Kaufoption verpflichtend, sollte der FC Schalke 04 auch in der kommenden Spielzeit im deutschen Oberhaus vertreten sein. An eine Mindestanzahl an bestrittenen Einsätzen ist die Klausel im Paciencia-Vertrag somit nicht gebunden.

Schafft der aktuelle Tabellen-17. also den Klassenerhalt, müsste Schalke 04 zugleich eine beachtliche Summe an Eintracht Frankfurt überweisen. Angesichts der klammen Kassen beim Revierklub ein großer finanzieller Posten.

Die Königsblauen hatten schon bei der Verpflichtung ihren Plan bekannt gegeben, Goncalo Paciencia als Stammspieler im Angriff einzusetzen. Sieben Mal stand der Portugiese in dieser Spielzeit für die Schalker auf dem Platz, dabei gelangen ihm je ein Tor und eine Vorlage. Im DFB-Pokal-Spiel in der ersten Runde gegen den 1. FC Schweinfurt wurde er eingewechselt.

Sollte Schalke 04 hingegen tatsächlich aus der Bundesliga absteigen, dürfte Paciencia wohl sicher vorerst zu Eintracht Frankfurt zurückkehren.

Die Hessen hatten den Angreifer im Sommer 2018 vom FC Porto losgeeist, wo seine Karriere einst begann. In den Anfängen seiner Karriere wurde der heute 26-Jährige schon einmal an mehrere Vereine ausgeliehen, etwa an Académica de Coimbra, Rio Ave oder Vitória Setúbal aus Portugal oder Olympiakos Piräus aus Griechenland. Für die SGE absolvierte er bislang 61 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore erzielte.