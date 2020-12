WM-Quali: Österreich geht Topnationen aus dem Weg

GEPA pictures/ Christian Ort

Im März 2021 geht's für Österreich in der WM-Qualifikation los

Österreichs Nationalmannschaft kennt ihre Gegner in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar. Die ÖFB-Auswahl trifft in Gruppe F auf Dänemark, Schottland, Israel, die Färöer und Moldawien.

Im kommenden Jahr findet nicht nur die um ein Jahr verschobene Europameisterschaft im Sommer statt, auch die erste Phase der Qualifikation für die WM 2022 in Katar geht an mehreren Terminen von März bis November 2021 über die Bühne. Die Playoffs folgen dann im März 2022.

Seit Montagabend kennt Österreichs Nationalteam seine Gegner in der Gruppenphase der WM-Quali. Bei der Auslosung in Zürich wurde die ÖFB-Auswahl mit Dänemark, Schottland, Israel, die Färöer und Moldawien in Gruppe F gelost.

¡Sorteados los grupos de la fase de clasificación europea para el Mundial de 2022!



El grupo más fuerte es el _____ 🤔💪 pic.twitter.com/i8o5W3bapX — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) 7. Dezember 2020

Nur die zehn Gruppensieger haben ihr Endrundenticket fix. Die Gruppenzweiten sowie die beiden besten Gruppensieger der Nations League, die in ihren Qualipools nicht Erster beziehungsweise Zweiter werden, spielen dann im Playoff von 24. bis 29. März 2022 noch um die restlichen drei WM-Tickets.

Insgesamt 13 der 32 WM-Teilnehmer in Katar kommen aus Europa, die Endrunde findet von 21. November bis 18. Dezember 2022 statt.

red