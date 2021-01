Dortmund muss lange auf Witsel verzichten

Jan Woitas, APA

Schwere Verletzung bei Dortmunds Witsel

Der deutsche Bundesligist Borussia Dortmund muss monatelang auf den belgischen Mittelfeldspieler Axel Witsel verzichten. Der 31-Jährige erlitt am Samstag beim 3:1 bei RB Leipzig einen Riss der Achillessehne. Das bestätigte der BVB am Sonntag nach näheren Untersuchungen. Damit dürfte Witsel für den Rest der Saison und wahrscheinlich auch für die Europameisterschaft im Sommer ausfallen.

Witsel war in Leipzig nach knapp einer halben Stunde mit dem linken Fuß ohne Gegnereinwirkung im Rasen hängengeblieben. Anschließend war er von Betreuern gestützt in die Kabine gebracht worden.

Bittere Nachricht: Der BVB wird in den kommenden Monaten auf Axel #Witsel verzichten müssen. Der belgische Nationalspieler hatte sich in Sachsen ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne gerissen. Die gesamte BVB-Familie drückt Axel die Daumen für eine möglichst rasche Genesung! 🙏 pic.twitter.com/5P3nK1ADb6 — Borussia Dortmund (@BVB) 10. Januar 2021

Der Belgier stand in der aktuellen Saison in 13 von 15 Bundesligaspielen in der Startelf und kam auch fünfmal in der Champions League-Gruppenphase zum Einsatz, wo er auch einen Treffer erzielen konnte.

