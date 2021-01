Terzic verantwortlich für Reus' Top-Form?

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Erfolgsduo beim BVB: Trainer Edin Terzic und Kapitän Marco Reus

Nach einem durchwachsenem ersten Saison-Halbjahr präsentierte sich Marco Reus bei Borussia Dortmund zuletzt wieder in Top-Form. Großen Anteil am Aufschwung des BVB-Kapitäns soll der neue Trainer Edin Terzic haben.

Vier Torbeteiligungen in den letzten fünf Spielen: Seit Edin Terzic beim BVB das Traineramt vom (zuletzt extrem) glücklosen Lucien Favre übernommen hat, blüht Marco Reus wieder auf.

Unter der Regie des Schweizers hatte der 31-Jährige in dieser Saison nämlich vorher genauso viele Scorerpunkte in der Statistik stehen. Reus brauchte dafür allerdings wettbewerbsübergreifend 19 Partien.

Ein Grund für Reus' Aufschwung: Im von Terzic präferierten 4-2-3-1-System läuft der Nationalspieler endlich wieder auf seiner Lieblingsposition auf, der Zehn, während er unter Favre häufig in den Halbräumen oder in vorderster Front zum Einsatz kam.

Doch offenbar hat Terzic auch im psychologischen Bereich viel mit Reus gearbeitet. Zahlreiche Einzelgespräche habe es zwischen dem Coach und seinem Kapitän gegeben, berichtet "Bild". Der 38 Jahre alte Fußballlehrer habe seinen nur sieben Jahre jüngeren Schützling auf diese Weise wieder stak geredet.

BVB: Marco Reus trainierte sogar an Heiligabend

Zudem sei Reus erstmals nach Monaten schmerz- und beschwerdefrei, heißt es. Im Herbst 2020 hatte frühere Gladbacher hingegen noch mit den Nachwirkungen seiner langwierigen Muskelverletzung aus dem Frühjahr zu kämpfen.

Last but not least soll Reus mit seinem Trainingsfleiß auch selbst einen großen Anteil an seiner Formsteigerung gehabt haben. In der kurzen Winterpause habe er dem Bericht zufolge im "Homeoffice" Sonderschichten geschoben - und sogar Heiligabend für den weiteren Aufbau seiner Fitness genutzt.

Bei den BVB-Bossen ist Reus' neue alte Leistungsfähigkeit ebenfalls Thema. Im Verbund mit Abwehrchef Mats Hummels habe es der Spielführer beim wichtigen 3:1-Auswärtssieg gegen RB Leipzig am Wochenende "überragend gemacht", lobte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber "Bild". Die Führungsspieler hätten "die ganze Mannschaft mitgerissen".