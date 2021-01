Admira engagiert Stürmer aus der Major League

Rich Graessle/Icon Sportswire via www.imago-images

In Philadelphia hatte Wooten keine Zukunft mehr

Bundesliga-Abstiegskandidat Admira hat Mittelstürmer Andrew Wooten von Philadelphia Union verpflichtet. Der Deutsch-Amerikaner ist unter Jürgen Klinsmann 2015 ein Mal für die USA aufgelaufen, bei Union litt er aber zuletzt an Ladehemmung.

Bei Philadelphia stand Wooten (31) auf dem Abstellgleis, konnte in der vergangenen Saison in 16 Einsätzen (zwölf davon als Joker) kein einziges Tor erzielen, stand zusehends im Schatten vom ehemaligen SKN-Stürmer Cory Burke dessen Vertrag verlängert wurde. Brenden Aaronson (nun RB Salzburg) spielte meist am Flügel. Das aufstrebende Talent war für die Amerikaner nicht zu halten.

In der 2. Bundesliga hat Wooten aber mit 52 Toren in 169 Spielen sehr wohl eine imposante Quote (vornehmlich für SV Sandhausen) vorzuweisen.

"Andrew kann uns sofort weiterhelfen. Er verfügt über eine große Qualität und eine Menge an Erfahrung", meint Admiras Sport-Geschäftsführer Franz Wohlfahrt in einer Klub-Aussendung. Trainer Damir Burić sieht einen "idealen Mann in unserer Situation" mit enormer Präsenz im gegnerischen Strafraum.

red