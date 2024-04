Klagenfurt überrascht mit Sieg gegen Salzburg

GEPA pictures/ Matic Klansek

Red Bull Salzburg hat einen herben Rückschlag im Titelkampf der Bundesliga erlitten. Am Mittwoch kassierten die "Bullen" bei Austria Klagenfurt nach 2:0-Pausenführung noch eine 3:4-Niederlage.

Drei Tage nach dem 4:2-Heimsieg über Austria Klagenfurt war Salzburg im zweiten Spiel unter Neo-Coach Onur Cinel dank des Doppelpacks von Konaté (10., 18.) schon auf dem Weg zum neuerlichen Erfolg, wurde für seine Überheblichkeit aber hart bestraft. Bonnah (52.) und Triplepacker Irving (63., 74., 85./Foulelfmeter) krönten eine starke Leistung und verhalfen den Kärntnern zu einem verdienten ersten Erfolg in der Meistergruppe, der sie einen Punkt vor Hartberg auf Platz fünf nach vor brachte. Salzburgs dritter Treffer durch Pavlovic kam zu spät (87.), erstmals seit 2008 verspielte der Ligakrösus laut "Sky" noch eine 2:0-Führung.

Salzburg kreuzte mit derselben Aufstellung wie drei Tage zuvor auf, lediglich der verletzte Ulmer wurde links in der Viererkette von Guindo vertreten. Auffällig bei Klagenfurt: Coach Peter Pacult stellte von Dreier- auf Viererkette um und setzte im Mittelfeldzentrum mit einer Raute auf Verdichtung.

Sein Team war nach einer ersten Chance durch Gloukh (Menzel hielt, 3.) eigentlich gut im Spiel, fing sich nach einem Konter und Doppelpass zwischen Gloukh und Konaté aber wie schon in Salzburg das frühe 0:1 ein. Konaté schloss mit einem Schuss ins kurze Eck trocken ab. Die Hausherren ließen sich davon zwar nicht beeindrucken, ließen sich keine acht Minuten später aber neuerlich auskontern. Infolge eines Antritts von Daniliuc war es einmal mehr Gloukh, dessen Fersler-Assist Konaté zum 2:0 verwertete.

Klagenfurt unbeeindruckt

Klagenfurt versuchte es weiter tapfer, erspielte sich mit Aggressivität und Druck immer wieder gefährliche Strafraumaktionen und Standards, mit Ausnahme eines Versuchs von Karweina (28., Schlager parierte) aber keine echten Chancen. Die fanden gegen Ende der ersten Hälfte die abwartend agierenden Gäste vor. Anstelle für die Vorentscheidung zu sorgen, knallte der eigensinnige Simic nach einem Konter den Ball aber an die Außenstange (38.).

Bald nach Wiederbeginn bekam Salzburg dann die Rechnung für diese ausgelassene Möglichkeit wie für seine Verwaltermentalität präsentiert. Bonnah vollendete eine schöne Ballstafette aus Kurzdistanz zum Anschlusstreffer und verlieh der Partie wieder Würze. Die Hausherren zogen in der Folge ein regelrechtes Powerplay auf, ein Handspiel von Klagenfurt-Verteidiger Thorsten Mahrer (56.) blieb nach VAR-Studium ungeahndet.

Salzburgs Verunsicherung zeigte sich wenig später bei einer schlechten Klärung von Solet, die Vorlage des Franzosen nutzte Irving zum Ausgleich. Die Gäste taten nun wieder etwas mehr, der eingewechselte Koita scheiterte zweimal an Menzel (69.). Mehr kam vom Serienmeister aber nicht mehr, Klagenfurt machte hingegen Nägel mit Köpfen. Irving nützte neuerlich einen ungenügend geklärten Ball zur Führung und baute diese per Elfer nach einem Foul von Gourna-Douath an Besuschkow sogar weiter aus.

Salzburgs dritter Treffer durch Pavlovic musste nach vermeintlichem Foul des Serben erst durch VAR-Ansicht bestätigt werden, kam aber zu spät. Der Verteidiger sah für sein Reklamieren zudem Gelb und ist gegen Sturm gesperrt.

apa