Atlético steuert weiter Richtung Meistertitel zu

Joaquin Corchero via www.imago-images.de

Luis Suárez durfte gleich zweimal jubeln

Atlético Madrid steuert zusehends auf den ersten spanischen Meistertitel seit 2014 zu. Die "Colchoneros" bauten ihren Vorsprung auf den Stadtrivalen Real Madrid bei einem Spiel weniger auf zehn Punkte aus. Das 4:2 (2:1) am Sonntag in Cadiz war bereits der achte Ligasieg in Folge für das Team von Trainer Diego Simeone.

>> Spielbericht: Cádiz CF gegen Atlético Madrid

Matchwinner war einmal mehr Liga-Topscorer Luis Suárez mit einem Doppelpack (28., 50./Elfer). Der Uruguayer, im Spätsommer vom Ligarivalen FC Barcelona nach Madrid gewechselt, hält mittlerweile bei 14 Ligatoren, fünf davon alleine in den vergangenen drei Partien.

🎨 De todos los colores ⤵



✅ @LuisSuarez9: 1⃣4⃣ 𝗴𝗼𝗹𝗲𝘀 en @LaLiga



5⃣ Pie derecho

4⃣ Pie izquierdo

2⃣ Cabeza

1⃣ Falta directa

2⃣ Penalti



🔴⚪#AúpaAtleti | ⚽️#CádizAtleti pic.twitter.com/MnabcGTplL — Atlético de Madrid (@Atleti) 31. Januar 2021

Die weiteren Atleti-Treffer erzielten Saul Niguez (44.) und Koke (88.). Real hatte bereits am Samstag zu Hause gegen Mittelständler Levante mit 1:2 verloren.

apa