Gross hadert nach "umkämpfter Pokalpartie"

Noah Wedel via www.imago-images.de

Christian Gross und der FC Schalke 04 scheitern im DFB-Pokal

Trotz einer starken Leistung hat der FC Schalke 04 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg die Segel streichen müssen. Trainer Christian Gross haderte mit der schwachen Chancenauswertung seiner Mannschaft. Derweil blieb Schalkes Revier-Rivale VfL Bochum bei RB Leipzig chancenlos. Die Stimmen zu den Pokalspielen vom Mittwoch:

VfL Wolfsburg - Schalke 04 1:0 (1:0)

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Das Spiel war so schwierig, wie ich es erwartet hatte. Schalke hat richtig gut Fußball gespielt. Es war unser vierter Sieg hintereinander ohne Gegentor, trotzdem werden wir demütig bleiben. Kein Erfolg kommt von alleine."

Christian Gross (Trainer Schalke 04): "Das war eine umkämpfte Pokalpartie. Leider haben wir unsere Torchancen nicht nutzen können. Der Elfmeterpfiff war eine sehr, sehr harte Entscheidung. Wir müssen uns jetzt bis zum Spiel gegen Leipzig schnell sammeln."

RB Leipzig - VfL Bochum 4:0 (2:0)

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Das Ergebnis ist einen Tick zu hoch, Bochum hat es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir kaum noch etwas zugelassen. Du musst am Ende gewinnen, das haben wir gemacht, und deshalb sind wir zufrieden."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir waren leider im letzten Drittel zu harmlos. Meine Spieler haben einen guten Lernprozess gehabt, jetzt nehmen wir das gerne mit. Der Sieg für Leipzig geht voll in Ordnung."