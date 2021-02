Cristiano Ronaldo stellt Weichen für Juventus-Sieg

Marco Alpozzi/LaPresse via www.imago-images.de

Cristiano Ronaldo hat Juve den Weg für drei weitere Punkte geebnet

Cristiano Ronaldo hat Italiens Rekordmeister Juventus Turin mit seinem 16. Saisontreffer den Weg für drei weitere Punkte geebnet.

Beim 2:0 (1:0)-Sieg im Verfolgerduell der Serie A gegen die AS Rom erzielte der 33-Jährige in der 13. Minute das Führungstor. Dem Römer Ibanez (70.) unterlief zudem ein Eigentor.

Mit 40 Punkten rangiert Juve auf Rang drei hinter Spitzenreiter Inter Mailand (47) und Verfolger AC Mailand (46). Inter hatte schon am Freitag 2:0 (1:0) in Florenz gewonnen, Milan hat am Sonntag (15 Uhr) Heimrecht gegen den FC Crotone.

Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo und seine Teamkollegen konnten immerhin die Roma (39 Zähler) überflügeln.