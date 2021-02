"Pure Schikane": Matthäus kritisiert Umgang mit FC Bayern

Fotostand / Wundrig via www.imago-images.de

Sieht in Marco Rose den neuen Trainer des BVB: Lothar Matthäus

Der Ärger bei den Verantwortlichen des FC Bayern war groß, nachdem das Team am Freitagabend nicht wie geplant nach Katar zur Klub-WM anreisen konnte. Lothar Matthäus kann dies nur allzu gut verstehen und fand deutliche Worte.

Die Anreise verlief alles andere als geplant für den FC Bayern. Die Maschine der Münchner hatte am Flughafen BER keine Startfreigabe erhalten, sodass die Spieler die Nacht im Flugzeug verbringen mussten. Letztlich ging es erstm am Samstagmorgen über München endlich nach Katar.

Karl-Heinz Rummenigge fühlte sich "total verarscht", man könne sich gar nicht vorstellen, "was sie unserer Mannschaft damit angetan haben", so der Vorstandsvorsitzende von Bayern München nach der Landung gegenüber "Bild".

Anreise-Chaos war "pure Schikane"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wählte in seiner "Sky"-Kolumne nun ebenfalls deutliche Worte. "Ich kann den großen Ärger von Rummenigge und Hoeneß absolut nachvollziehen. Ich will es mal so sagen: Was da Freitagnacht passiert ist, war typisch deutsch. Kleinkariert und vielleicht einfach Anti-Bayern."

Denn: Bayern München sei "der Botschafter Nummer eins unseres Landes weltweit". Die Maschine aufgrund "der einen oder anderen Minute" Verspätung nicht losfliegen zu lassen, "war pure Schikane. Das wäre mit keinem anderen Spitzenverein der Welt passiert. Wenn Real Madrid, Juventus oder Liverpool zur Klub-WM aufgebrochen wären, dann hätten sie zu jeder Tages- und Nachtzeit die Erlaubnis bekommen", so Matthäus überzeugt.

Der FC Bayern trifft am Montagabend (19:00 Uhr) im Halbfinale auf Al-Ahly. "Sportlich gesehen geht der FC Bayern als Favorit in das Turnier und es wäre fantastisch, wenn Flick und seine Mannschaft den sechsten Titel einfahren und somit auch auf dem Papier die beste Mannschaft der Welt wären", führte Matthäus aus.

Matthäus: Marco Rose wird neuer BVB-Trainer

Während der FC Bayern am sechsten Titel unter Hansi Flick arbeitet, steckt Vizemeister Borussia Dortmund nach drei Pleiten in vier Bundesliga-Spielen in einer waschechten Krise. Zwar halten die BVB-Bosse auch weiterhin öffentlich an Edin Terzic, zumindest bis Saisonende, fest. Die Spekulationen um seine Nachfolge reißen jedoch nicht ab.

Lothar Matthäus ist sicher, dass längst alles entschieden ist: "Ich bin davon überzeugt, dass Marco Rose der neue Trainer von Borussia Dortmund wird."

Der 59-Jährige plädierte jedoch dafür, dass alle Parteien zügig "Klartext" reden. "Das zahlt sich am Ende immer aus und man hat nach ein paar Tagen erheblich mehr Ruhe, als wenn man jetzt noch wochenlang den ganzen Fragen irgendwie aus dem Weg gehen muss." Auch Rose solle "lieber jetzt für klare Verhältnisse sorgen. Damit wäre das Thema deutlich schneller beendet".