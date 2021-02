Lauterbach mit scharfer Kritik nach Müllers Corona-Infektion

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Karl Lauterbach kritisiert Sonderstatus von FC Bayern und Co.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geizt nicht mit deutlichen Meinungsäußerungen zur Coronavirus-Pandemie. Angesichts des positiven Tests von Thomas Müller vom FC Bayern im Rahmen der Klub-WM in Katar übt der Politiker scharfe Kritik.

"Die Fußball-Profis sollten ja auch Vorbilder sein. So sind sie das auf keinen Fall. Während man die Sicherheit der Bundesligaspiele jetzt, das muss man zugeben, mit ausreichender Sicherheit organisiert hat, sind zusätzliche Spiele mit Reisen in Länder, wo die COVID-Pandemie nicht wirklich kontrolliert wird, nicht verantwortungsvoll", polterte Lauterbach in einem "Sport1"-Interview.

Der 57-Jährige ergänzte: "Den Bürgern raten wir zu Recht von jeder unnötigen Reise ins Ausland ab, und der internationale Fußball setzt sich über diese Regeln einfach hinweg. Die Bürger wollen nicht, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, nur weil es um Millioneneinnahmen durch Fernsehübertragungen geht."

Auch die Rückreise Müllers von Katar nach München in einem Ambulanz-Flieger am Freitagabend stößt Lauterbach sauer auf. "Normalerweise wäre eine Reise mit bekannter Infektion natürlich undenkbar", sagte das Bundestags-Mitglied.

FC Bayern: Karl Lauterbach kontert Rummenigges Impf-Vorschlag

Lauterbach bewertet auch die Tatsache, dass das Finale der Klub-WM zwischen dem FC Bayern und UANL Tigres aus Mexiko trotz Müllers positiver Testung gespielt wurde: "Wenn PCR-Tests kurz vor dem Spiel gemacht wurden, ist das Risiko gering. Trotzdem ist das Signal verheerend."

Die Anregung von Bayern-Vorstandschef, Fußball-Stars wegen ihrer Vorbildfunktion beim Impfen zu priorisieren, zerpflückte Lauterbach: "Der Vorwand, die Spieler würden die Impfung brauchen, um die Impfbereitschaft der Fans zu erhöhen, ist natürlich abwegig und vorgeschoben, die Privilegierung der Spieler zu rechtfertigen. Es klingt höhnisch, jeder weiß doch, dass die Impfbereitschaft hoch ist und der Impfstoff fehlt."

Die zahlreichen Verlegungen von Partien in Champions und Europa League ins Ausland wegen der Corona-Reisebeschränkungen bezeichnete Lauterbach als "falsch". Er erklärte: "Es ist ein verzerrter Wettbewerb, der zur Pandemiemüdigkeit beiträgt, weil er die Glaubwürdigkeit unserer Regeln in Frage stellt."