Suttner: "Hoffe, dass wieder Ruhe einkehrt"

Markus Suttner ist bei der Austria ein wichtiger Pfeiler

Seit letztem Sommer schnürt Markus Suttner seine Schuhe wieder für seinen Jugendklub Austria Wien. Der 32-jährige Defensivspezialist etablierte sich auf Anhieb als Stammspieler in der Mannschaft von Peter Stöger, muss aufgrund einer Verletzung aber aktuell zusehen.

Von 2007 bis 2015 und nun wieder ab August 2020, Markus Suttner und die Wiener Austria gehören zusammen wie ein Paar Schuhe. Nach einem fünfjährigen Aufenthalt im Ausland, kehrte der 32-jährige Abwehrspieler im vergangenen Sommer nach Wien-Favoriten zurück und etablierte sich in der jungen Mannschaft von Peter Stöger direkt als Leitvogel und Stammspieler. 14 Bundesligaspiele sowie vier ÖFB-Cup-Partien absolvierte der Linksverteidiger seit seiner Rückkehr nach Wien, ehe in eine Verletzung stoppte.

"Ich hoffe, dass der Verein wieder in gesunde Gefilde kommt"

Bei "Sky" sprach er in der Sendund "Dein Verein" über den aktuellen Heilungsprozess und gibt dabei ein optimistisches Update: "Nach 10 Tagen habe ich schon mit dem Laufen beginnen können. Alles, was geradlinig ist, kann ich machen. Ich bin richtig gut im Plan. Ich hoffe, dass ich nach sechs Wochen wieder zur Mannschaft stoßen kann. Da ist genau die Länderspielpause und hoffentlich kann ich mir in diesen zwei Wochen Training die richtige Power holen und im Playoff wieder der Mannschaft helfen."

Sein letztes Ligaspiel vor seiner Verletzung endete nicht allzu schön, als er beim 2:2 gegen die WSG Tirol mit gelb-rot frühzeitig vom Platz geschickt wurde. Davor leistete er sich aber fast keinerlei Makel, in den ersten 13 Bundesligarunden kassierte der Abwehrroutiniert nicht eine gelbe Karte. Auch sportlich läuft es nach dem befreienden 5:1-Auswärtssieg gegen Altach wieder besser für die Wiener Austria, die Meistergruppe ist immer noch in Reichweite.

Die Gespräche über die generelle Zukunft des Bundesligisten und den Einstieg eines Investors sorgen aber auch für viel Gesprächsstoff abseits des Fußballplatzes. Markus Suttner will sich dabei nicht allzu sehr auf diese Dinge konzentrieren: "Egal wer da Investor wird – ich hoffe, dass der Verein wieder in gesunde Gefilde kommt und wieder etwas Ruhe einkehrt und in die Mannschaft investiert wird. Es laufen ja so viele Verträge aus, es laufen das Trainerteam und der Vorstand aus. Dass diese Sachen einfach einmal geklärt werden, eine Ruhe im Verein einkehrt und wir uns auf die sportlichen Sachen konzentrieren können."

Erfolgreiche Zeit im Ausland

Auf seine Zeit in Deutschland und England blickt der 20-fache Nationalspieler sehr gerne zurück, für Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf brachte er es auf 76 Einsätze in der deutschen Bundesliga und überzeugte dort mit schönen Freistoßtreffern sowie einigen Assists. Der Wechsel nach England war der Lohn dafür, für Brighton and Hove Albion kam er schließlich auch 14-mal in der englischen Premier League zum Einsatz.

"In Düsseldorf hat keiner an uns geglaubt und wir haben im ersten Jahr die Liga gehalten. In Brighton war natürlich überragend, dass ich es in die Premier League geschafft habe, was ich von mir selbst nicht geglaubt habe, dass ich es erreichen kann, habe es mir aber mit der Leistung in Ingolstadt verdient. In Ingolstadt war halt meine erfolgreichste Saison, mit den Freistoßtoren und den Assists. Jede Station hat was Besonderes gehabt. Ich bin froh, dass ich diese Vereine kennen lernen durfte", zieht Markus Suttner eine positive Bilanz von seinen Auslandsabenteuern.

