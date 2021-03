Kosovo droht mit Rückzug von WM-Quali-Spiel

Thanassis Dimopoulos via www.imago-images.de

Kosovos Fußballverband hat gedroht, sich vom Qualifikationsspiel zur WM in Spanien zurückzuziehen. Spanien erkennt die Eigenstaatlichkeit des Kosovo als eines von fünf EU-Ländern neben Griechenland, Rumänien, Zypern und der Slowakei nicht an. Beim für 31. März angesetzten Duell in Sevilla werde deshalb auf das Zeigen der Flagge des Kosovo und das Abspielen der Hymne des Balkanlandes verzichtet, berichtete die spanische Sportzeitung "Marca".

Der Fußballverband des Kosovo bestand auf seiner Website aber auf beidem, ansonsten werde man auf ein Antreten verzichten. Auch ein Tweet des spanischen Verbands, in dem der Kosovo als "Gebiet" ("territorio di Kosovo") bezeichnet worden war, wurde kritisiert.

Deklaratë e FFK-së lidhur me veprimin e Federatës së Futbollit të Spanjështtps://t.co/4u8NeqlCqC pic.twitter.com/bztQnYJP7W — FFK (@FFK_KS) 9. März 2021

Man werde in der Angelegenheit zudem die Unterstützung des europäischen Verbands (UEFA) suchen. Seit 2016 ist der Kosovo UEFA-Mitglied.

