ÖFB-Quali-Auftakt auf neutralem Boden?

HERBERT PFARRHOFER, APA

Mit welchen Spielern tritt Franco Foda gegen Schottland an?

Am 25. März steht das WM-Qualifikationsspiel gegen Schottland für das österreichische Nationalteam an. Die Partie soll aktuell in Glasgow über die Bühne gehen und somit in einem Virusvariantengebiet. Ist das tatsächlich der Fall, wird Franco Foda wohl auf einige Akteure verzichten müssen.

Wo wird das Auftaktspiel von Österreich in der WM-Qualifikation gegen Schottland stattfinden? Aktuell ist Glasgow als Spielort ausgemacht, doch Schottland zählt zu den Virusvariantengebieten, eine Verlegung des Spiels aufgrund der Covid19-Bestimmungen scheint logisch. Da Großbritannien für Deutschland zum Risikogebiet zählt, müssen Rückkehrer für rund 14 Tage danach in Quarantäne. Kaum ein deutscher Verein, der einen ÖFB-Legionär unter Vertrag stehen hat, wird einen seiner Spieler dafür freigeben.

Saša Kalajdžić glaubt nicht an Freigabe von Verein

Der "Kicker" berichtete bereits über Gespräche, die eine Verlegung des Spielortes auf einen neutralen Boden beinhalten, auch einige Trainer von deutschen Vereinen äußerten sich skeptisch und würden ihre Spieler wohl nicht abstellen. So hält Eintracht-Frankfurt-Coach Adi Hütter die Länderspielreisen während einer Pandemie generell für "sehr gefährlich" und würde seinen ÖFB-Nationalspielern Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker einen Trip nach Schottland wohl nicht erlauben.

Auch Stuttgart-Legionär Saša Kalajdžić gibt im Gespräch mit der "Krone" an, dass sein Klub ihn für dieses Spiel wohl nicht freigeben würde, sollt es tatsächlich in Schottland stattfinden: "Dafür bin ich ihnen einfach zu wertvoll. Das haben sie mir deutlich klargemacht. Sollte das Spiel nicht auf neutralem Boden stattfinden, lässt mich der Klub auch sicher nicht ziehen. Aber so wird nicht nur Stuttgart denken. Trotzdem hat unser Team genügend Qualität, um dort auch ohne Legionäre einen Sieg einzufahren."

Die geltenden Voraussetzungen - ab 15.03.2021 (!) - für die Durchführung von Trainingseinheiten für Kinder und Jugendliche im Freien! https://t.co/MhWdGgOgZ5 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 13. März 2021

Dem zwölffachen Saisontorschützen macht vor allem die obligatorische Quarantäne danach zu schaffen: "Die Quarantäne würde sich wie ein roter Faden durchziehen. Du brauchst dann wieder einen Monat, um voll fit zu sein!" Im Nationalteam wartet der Zwei-Meter-Mann noch auf sein Debüttor, in der deutschen Bundesliga könnte er für seinen Klub einen alten Rekord einstellen, sollte er auch gegen Hoffenheim und damit zum siebten Mal hintereinander in Deutschlands höchster Spielklasse treffen.

ÖFB-Teamchef Franco Foda wird gespannt auf die kommenden Gespräche blicken, sollte der Spielort nicht verlegt werden, müsste er für diese Partie bei der Auswahl seiner Mannschaft durchaus kreativ werden. Laut "Guardian"-Journalist Ewan Gurray steht offenbar auch ein Tausch des Heimrechts zur Diskussion, aber ob sich der ÖFB darauf einlässt ist fraglich, da das Rückspiel erst im September stattfindet und alle hoffen: Dann wieder mit Fans.

red