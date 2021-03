ÖFB-Quali-Start planmäßig in Schottland

GEPA pictures/ Mario Kneisl via www.imago-images.d

Franco Foda wird in Schottland wohl ohne Deutschland-Legionäre auskommen müssen

Österreichs Nationalteam wird den Start in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar stark ersatzgeschwächt angehen müssen. Der ÖFB gab am Montag bekannt, dass das Nationalteam planmäßig am 25. März in Glasgow gegen Schottland antritt. Da aufgrund der geltenden Quarantänebestimmungen in Deutschland die dortigen Vereine von einer Abstellungspflicht entbunden sind, wird Franco Foda nach aktuellem Stand ohne Deutschland-Legionäre nach Schottland reisen.

>> Liveticker: Schottland gegen Österreich

Der ÖFB hat von Alternativszenarien Abstand genommen. Foda gibt am Freitag seinen Kader für das Spiel in Schottland und die folgenden Partien in Wien am 28. März gegen die Färöer und am 31. März gegen Dänemark bekannt. In Wien können David Alaba und Co. wieder dabei sein, da die deutschen Quarantänebestimmungen für Aufenthalte in Großbritannien gelten, aber nicht für Österreich.

"Es gab in dieser Situation keine zufriedenstellende Option"

Zuvor haben bereits einige deutsche Vereine angekündigt, ihre ÖFB-Legionäre nicht für das Qualifikationsspiel in Schottland freizugeben, da die Profis danach in einer zweiwöchige Quarantäne müssten, wie es die Covid-Bestimmungen in Deutschland nach einem Aufenthalt in Großbritannien verlangen.

‼️ Die ÖFB-Spitze hat nach sorgfältiger Abwägung aller Faktoren beschlossen, planmäßig zum Auswärtsspiel im Rahmen der WM-Qualifikation am 25. März nach Schottland zu reisen. #SCOAUT #GemeinsamÖsterreich https://t.co/qlrs5L9pLS — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 15. März 2021

"Es gab in dieser Situation keine zufriedenstellende Option. Wir haben unsere Entscheidung mit Blick auf die gesamte Qualifikations-Kampagne getroffen. Bei einem Tausch des Heimrechts hätten wir im September drei logistisch herausfordernde und strapaziöse Auswärtsspiele innerhalb eines Lehrgangs in Moldau, Israel und eben Schottland bestreiten müssen. Zudem hoffen wir im Herbst wieder auf einen echten Heimvorteil mit unseren Fans im Rücken", so ÖFB-Teamchef Franco Foda in einer ersten Reaktion.

Der ÖFB gibt weiters an, dass man alles versuchen wird, eine Abstellung der in Deutschland angestellten ÖFB-Kicker zu erwirken und weißt dabei noch einmal auf die strengen Präventions- und Hygienemaßnahmen im Rahmen des Lehrgangs hin.

apa/red