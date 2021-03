Neues U21-Team startet mit zwei Länderspielen

APA

U21-Teamchef Werner Gregoritsch geht mit dem Jahrgang 2000 auf den ersten Lehrgang

Das neue U21-Nationalteam des ÖFB ab dem Jahrgang 2000 startet in Spanien in die Vorbereitung auf die Qualifikation für die EM 2023.

Österreichs neuformiertes U21-Nationalteam mit Spielern ab dem Jahrgang 2000 startet nächste Woche die Vorbereitung auf die Qualifikation für die U21-EM 2023. Teamchef Werner Gregoritsch reist von Montag bis 30. März mit einem 23-Mann-Kader zum ersten Lehrgang nach San Pedro del Pinatar in Spanien. Dort stehen auch zwei Testspiele gegen Saudi Arabien (27. März, 12:00 Uhr) und Polen (29. März, 15:00 Uhr) auf dem Programm.

"Wir haben sehr starke Spieler, es wird ein guter Neubeginn werden", so Gregoritsch, der sich besonders freut, dass die sechs nominierten Legionäre die Reise mitmachen können. Die Quali für die EM-Endrunde in zwei Jahren in Georgien und Rumänien beginnt für das ÖFB-Team am 8. Juni mit dem Heimspiel gegen Estland. Die weiteren Gegner in der Gruppe A sind Kroatien, Norwegen, Finnland und Aserbaidschan.

Herzlich Willkommen an alle Neulinge im #U21-Team. 👋🏻 Mit diesem neuformierten Kader startet U21-Teamchef Werner Gregoritsch in den ersten Lehrgang des Jahres. 🤩 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖsterreich



📲 Alle Infos und Stimmen des Teamchefs: https://t.co/BYXzEmMrH9 pic.twitter.com/mPUegKKtPb — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 17. März 2021

"Bei unserem nächsten Zusammentreffen startet schon die Quali. Im Herbst geht es mit sechs weiteren Qualipartien Schlag auf Schlag. Viel Zeit, um eine Mannschaft zu finden, bleibt nicht. Deshalb ist der Lehrgang in Spanien umso wichtiger", erklärte Gregoritsch. "Wir sind aktuell die Nummer zehn Europas bei den U21-Teams. Das ist eine großartige Leistung. Das zeigt, welches Niveau wir in den vergangenen Jahren erreicht haben. Mit diesem Jahrgang wollen wir das auch wieder bestätigen", sagte der Teamchef.

