US-Teams offenbar an LASK-Profi Balić dran

GEPA pictures/ Manfred Binder

LASK-Profi Husein Balić ist in der USA offenbar ein gefragter Mann

Husein Balić vom LASK soll offenbar das Interesse von fünf US-Klubs auf sich gezogen haben. Dabei soll es sich um die MLS-Vereine LA Galaxy, Sporting Kansas City, Columbus Crew, D.C. United sowie Toronto FC handeln, die auf der Suche nach einem flexiblen Offensivspieler sind.

>> Die Vereinsstatistik von Husein Balić in der weltfussball-Datenbank

LASK-Profi Husein Balić wird wieder einmal mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht. Gab es bereits vor ein paar Wochen die ersten Gerüchte um ein Interesse von Ex-Beckham-Klub Los Angeles Galaxy, sollen nun sogar fünf Vereine aus der amerikanischen Major League Soccer am variablen Offensivspieler der Linzer interessiert sein. Wie "mlsmultiplex.com" berichtet, soll es sich dabei neben LA Galaxy um die Vereine Sporting Kansas City, Columbus Crew, D.C. United and Toronto FC handeln.

Beim LASK zum Nationalspieler gereift

Der Rechtsfuß gilt als variabler Offensivmann, der von seiner Technik und Schnelligkeit profitiert, aber ebenso einen guten Torabschluss besitzt. Gerade in 1 gegen 1-Duellen kann er sich auszeichnen und hat zudem eine gute Ballführung und ein sauberes Passgespür. Eine Knöchelverletzung zu Beginn der Saison bremste Balić etwas aus, doch mittlerweile hat er sich wieder ins Team des LASK zurückgespielt und konnte vor zwei Wochen gegen Altach das Siegestor mit einem Assist vorbereiten.

Balić stand in dieser Saison in 18 Bundesligaspielen auf dem Feld, elfmal davon in der Startelf und konnte dabei drei Tore erzielen und zwei Assists beisteuern. Insgesamt bringt er es seit seinem Wechsel vom SKN St. Pölten im Jänner 2020 bereits auf 45 Pflichtspiele für den Tabellendritten der Bundesliga. Im vergangenen Jahr feierte der 25-Jährige auch sein Debüt für das österreichische Nationalteam, als er im Freundschaftsspiel gegen Luxemburg in der 58. Minute eingewechselt wurde.

In der jüngeren Vergangenheit wurde auch schon über ein Interesse aus England von Southampton bzw. Brentford berichtet, ebenso soll der schottische Rekordmeister Celtic Glasgow seine Fühler nach dem LASK-Profi ausgestreckt haben.

red