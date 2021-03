ÖFB-Frauen ersatzgeschwächt im Test gegen Finnland

EXPA/PETER RINDERER, APA

Irene Fuhrmann begrüßt drei Neulinge in ihrem Team

Das österreichische Frauenteam empfängt am 11. April in Ritzing Finnland zu einem Testspiel. Im ersten Probelauf seit der Fixierung der Teilnahme an der EM 2022 muss Teamchefin Irene Fuhrmann weiterhin auf ihre verletzten Stammkräfte Viktoria Schanderbeck, Verena Aschauer, Julia Hickelsberger-Füller und Viktoria Pinther verzichten. Dafür stehen mit Annabel Schasching und Valentina Kröll (beide Sturm Graz) sowie Lara Felix (Neulengbach) drei Neulinge im Kader.

"Wir möchten das Frühjahr nutzen, um jungen Talenten die Chance zu geben, sich im Rahmen der Teamcamps auf höchstem Niveau zu beweisen", so Fuhrmann. Zudem kehren mit Lisa Kolb (Neulengbach) und Katja Wienerroither (Sturm Graz) die beiden besten Torschützinnen der heimischen Bundesliga ins Aufgebot zurück.

Nicht mehr zur Verfügung stehen wird künftig hingegen Elisabeth Mayr (FC Basel). Die 25-jährige österreichisch-deutsche Doppelstaatsbürgerin beendet im Sommer ihre Karriere.

Das Duell mit den Finninnen dient Fuhrmann auch als Vorbereitung auf die im Herbst beginnende WM-Qualifikation. "Seit der Übernahme durch Teamchefin Anna Signeul vor vier Jahren hat das Team nach und nach wieder zu alter Stärke zurückgefunden, ist in der Defensive gut organisiert und in den Umschaltphasen gefährlich", sagte Fuhrmann über den EM-Halbfinalisten von 2005. Im direkten Vergleich liegt man mit drei Siegen und einer Niederlage aus bisher vier Spielen voran. Zuletzt gelangen 2019 zwei Siege.

apa