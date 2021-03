DFB bestätigt positiven Corona-Test - Spiel findet statt

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Jonas Hofmann (2.v.l.) soll positiv getestet worden sein

Vor dem Länderspiel gegen Island in der WM-Qualifikation am Donnerstag (20:45 Uhr bei RTL) gibt es innerhalb der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen Coronafall.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, fiel ein Test eines Spielers positiv aus. Der Name wurde nicht genannt, der symptomfreie Profi wurde umgehend isoliert. Laut "Bild" handelt es sich bei dem positiv getesteten Profi um Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach.

"Diese Nachricht ist natürlich so kurz vor dem Spiel bitter - für die Trainer und die gesamte Mannschaft", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff: "Aber wir sind guter Dinge, dass es bei diesem einzigen Fall bleiben wird, da wir bislang alle Hygienemaßnahmen sehr diszipliniert durchgeführt haben.

Das Spiel gegen Island wird trotzdem wie geplant in Duisburg stattfinden. Das bestätigte DFB-Sprecher Jens Grittner dem "SID" nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf. "Es wird definitiv gespielt werden", sagte Grittner.

Weiterer Profi fehlt der Nationalmannschaft

Neben dem betroffenen Spieler wurde ein weiterer Profi als Kontaktperson 1 eingestuft. Auch dieser Spieler musste sich in Isolation begeben und steht Bundestrainer Joachim Löw nicht zur Verfügung. Da die Nationalmannschaft in einem Hotel in Düsseldorf wohnt, erfolgte die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vor Ort.

Das DFB-Team startet am Donnerstag mit dem Duell gegen Island ist die WM-Qualifikation. Am Sonntag (20:45 Uhr) gegen Rumänien und Dienstag (20:45 Uhr) gegen Nordmazedonien folgen weitere Partien.

Der deutsche Fußball wird angesichts der politischen Entscheidungen vom Dienstagmorgen ohnehin noch mehr in Erklärungsnot geraten. Warum wird gespielt? Warum können sich Personen aus 26 Haushalten zusammenfinden, um dann gemeinsam nach Rumänien zu reisen, wo die Inzidenz bei 200 liegt? "Wir in unserer Blase bekommen das hin", versicherte Torwart Manuel Neuer.

Arbeitsquarantäne für Premier-League-Stars

Besondere Vorsicht war bei den fünf Nationalspielern geboten, die in England spielen. Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Bernd Leno dürfen zwar mit ihren Kollegen trainieren und spielen, müssen sich aber beim Essen und der Physiotherapie von ihnen fernhalten.

Der Deutsche Fußball-Bund könnte seine "Engländer" behandeln wie alle anderen Spieler, das betonte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Schließlich ist die Anweisung zur "Arbeitsquarantäne" aufgehoben, weil Großbritannien von der Bundesregierung nicht mehr als Virusvarianten-Gebiet eingestuft wird. Aber, sagte Bierhoff: "Wir wollen kein Risiko eingehen. Wir werden strengere Regeln von unserer Seite ansetzen."