ÖFB mit ausgeglichener Bilanz gegen Dänemark

Kim Price via www.imago-images.de

Dänemark-Star Christian Eriksen

Mit jeweils vier Siegen und einem Unentschieden ist die Länderspielbilanz zwischen Österreich und dem nächsten Gegner Dänemark pari.

Österreichs Nationalmannschaft weist vor dem WM-Qualifikationsspiel am Mittwoch (20:45 Uhr) im Wiener Happel-Stadion eine ausgeglichene Bilanz gegen Dänemark auf. In bisher neun Duellen gelangen der ÖFB-Auswahl vier Siege, zudem gab es ein Unentschieden und vier Niederlagen. Das Torverhältnis steht bei 14:15.

>> Liveticker: Österreich gegen Dänemark

Das bisher letzte Kräftemessen mit der aktuellen Nummer zwölf der FIFA-Weltrangliste - Österreich ist 23. - endete am 16. Oktober 2018 in Herning mit einem 2:0-Testspiel-Erfolg der Gastgeber. Damals im Einsatz waren unter anderem Aleksandar Dragović, Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Stefan Ilsanker, Alessandro Schöpf, Andreas Ulmer, Louis Schaub und Gernot Trauner, die auch dem aktuellen Kader angehören.

>> Österreichs Länderspielbilanz gegen Dänemark im Detail

Auf Pflichtspielebene fanden nur zwei Partien statt: In der Qualifikation für die EM 1992 gewannen die Dänen daheim 2:1 und auswärts 3:0. Trotzdem wurde es für "Danish Dynamite" zunächst nichts mit dem Ticket für das Turnier in Schweden. Als jedoch Gruppensieger Jugoslawien infolge des Krieges ausgeschlossen wurde, rückten die zweitplatzierten Dänen kurzfristig nach und holten sensationell den Titel.

Dänemark bei der EM im Sommer mit drei Heimspielen in der Vorrunde

Im Sommer hat Dänemark die Chance auf einen weiteren EM-Triumph. Gegner in der Gruppenphase sind jeweils in Kopenhagen Finnland, Belgien und Russland. Die aktuelle dänische Mannschaft ist mit Legionären aus den wichtigsten europäischen Ligen gespickt, dazu zählen etwa Christian Eriksen (Inter Mailand), Kasper Schmeichel (Leicester), Thomas Delaney (Dortmund), Simon Kjær (AC Milan), Martin Braithwaite (FC Barcelona), Yussuf Poulsen (Leipzig) oder Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham).

Das EURO-Ticket lösten die Dänen mit Rang zwei in der Qualifikationsgruppe D hinter der Schweiz und vor Irland. In die laufende WM-Qualifikation startete Dänemark mit einem 2:0 in Israel und einem Heim-8:0 gegen die Republik Moldau und ist daher Tabellenführer in Gruppe F, zwei Punkte vor Österreich.

apa

Mehr dazu

>> Das ÖFB-Team ist vor Dänemark gewarnt