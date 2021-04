Murg schießt PAOK mit Traumtor zum Sieg

Markos Chouzouris via www.imago-images.de

Thomas Murg (r.) jubelt über sein Traumtor im Pokal-Halbfinale

Lange sah es im Halbfinal-Hinspiel des griechischen Pokals zwischen PAOK Thessaloniki und AEK Athen nach einem torlosen Unentschieden aus. Doch dann kam Ex-Rapid-Spieler Thomas Murg, nahm sich ein Herz und verwertete in der Nachspielzeit einen Freistoß in allerschönster Manier.

>> Spielbericht: AEK Athen gegen PAOK Thessaloniki

90 Minuten fallen im Halbfinal-Hinspiel des griechischen Pokals zwischen AEK Athen und PAOK Thessaloniki keine Tore. Daran kann auch Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab etwas ändern, der über die gesamten 90 Minuten auf dem Spielfeld steht. Doch dann wird zu Beginn der Nachspielzeit mit Thomas Murg ein weiterer ehemaliger Kicker der "Grün-Weißen" ins Spiel gebracht und der sorgt nur wenig später für die Entscheidung.

Viertes Tor für Thomas Murg

Bereits in der vierten Minute der Nachspielzeit bekommt PAOK einen Freistoß aus rund 30 Metern vor dem Tor des Gegners zugesprochen, Thomas Murg nimmt die Kugel an sich und probiert es mit dem Direktversuch. Weniger später sitzt der Ball exakt im Kreuzeck und der Jubel kennt bei den Gästen keine Grenzen mehr.

Für Thomas Murg war es der vierte Pflichtspieltreffer in der aktuellen Saison, bereits in der Europa League konnte er einmal anschreiben, zudem konnte er auch in der Liga bisher zwei Tore beisteuern. Durch den knappen Auswärtssieg verschafft sich PAOK eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel und hält so die Hoffnung für den nächsten Pokalsieg nach 2019 am Leben.

red