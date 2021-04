Fischer: Bayerns CL-Pleite kein Vorteil

O.Behrendt via www.imago-images.de

Trifft mit Union Berlin auf den FC Bayern: Urs Fischer

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin sieht keinen Vorteil in der jüngsten Champions-League-Niederlage des kommenden Gegners FC Bayern München.

Ich glaube, dass sie bereit sein werden für die Aufgabe Union Berlin", sagte Fischer vor der Partie in München am Samstag (15:30 Uhr): "Sie haben in dieser Saison mehr als einmal gezeigt, dass sie auch mit Rückschlägen gut umgehen können."

Die Bayern hatten am Mittwoch das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Paris St. Germain mit 2:3 (1:2) verloren und müssen im Rückspiel am kommenden Dienstag nun um das Halbfinal-Ticket bangen.

Da Bayern mit 31:6 Torschüssen gegen Paris aber das bessere Team war, traut Fischer ihnen durchaus noch das Weiterkommen zu. "Da ist noch nichts entschieden", sagte er: "Aber ich gehe davon aus, dass sie diese Niederlage gegen uns wettzumachen versuchen."

Dass der verletzte Torjäger Robert Lewandowski gegen Union weiter fehlen wird, nahm Fischer nüchtern zur Kenntnis. Schließlich hätten die Münchner auch ohne ihn gegen Paris genug Chancen herausgespielt.

"Wie viele Torschüsse waren es gestern Abend?", so Fischer am Donnerstag: "Da war Lewandowski auch nicht dabei. Und der Gegner war PSG. Wir tun gut daran, dieses Spiel dementsprechend in Angriff zu nehmen."