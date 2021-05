Handl: "Wollen Fans ein Playoff ermöglichen"

GEPA pictures/ Philipp Brem

Johannes Handl peilt mit der Wiener Austria den Gruppensieg an

In der Qualifikationsgruppe der Bundesliga liegt die Wiener Austria hinter dem TSV Hartberg auf dem zweiten Platz. Nur zwei Zähler fehlen aktuell auf die Spitze, die zur Teilnahme am Playoff um einen Europacup-Platz berechtigen würde. Defensivspieler Johannes Handl will diesen unbedingt erreichen.

>> Liveticker: SCR Altach gegen Austria Wien

Vier Spieltage hat die Austria noch, um sich den Gruppensieg in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga zu holen. Aktuell fehlen zwei Zähler auf Spitzenreiter Hartberg, nach dem torlosen Remis gegen die Admira, will man mit einem Sieg in Altach wieder zurück auf die Erfolgsspur finden und sich die Chancen für ein mögliches Playoff am Leben erhalten.

"Sind als Mannschaft noch näher zusammengerückt"

Für Defensivspieler Johannes Handl ein großes Anliegen, wie er im Interview auf der Vereinsseite erklärt: "Für uns ist das ein zusätzlicher Anreiz, dass wir es unbedingt schaffen wollen, die Qualigruppe zu gewinnen. Wir wollen unseren Fans ein Playoff ermöglichen." Dazu darf man sich aber Spiele wie das torlose Unentschieden zuletzt gegen den Vorletzten Admira Wacker aber nicht mehr leisten, gerade weil die Hartberger in einer ähnlichen Konstanz unterwegs sind.

"Klar hätten wir gegen die Admira lieber gewonnen. Ich denke aber, dass wir - mit all den Umständen, die uns im Moment begleiten - als Mannschaft noch näher zusammengerückt sind. In der Pause hat jeder für sich versucht, soweit es geht zu regenerieren, um mental und körperlich frisch in die nächsten Spiele zu gehen", gibt sich Handl optimistisch nach der kurzen Ligaunterbrechung aufgrund des ÖFB-Cup-Finales.

Handl hat sich in der Qualifikationsgruppe seinen Stammplatz wieder zurückgeholt, stand in vier von fünf Spielen in der Anfangsformation. Zuvor musste er oftmals Routiniert Christoph Schösswendter den Vortritt lassen, der gemeinsam mit Erik Palmer-Brown das Defensivduo der "Veilchen" gebildet hat. Für Handl kein Problem: "Es gibt viel Konkurrenz auf meiner Position. Ich glaube, das tut uns allen gut, treibt uns an und macht uns stärker. Das Wichtigste im Fußball ist, dass man sich immer weiterentwickelt."

Gegen den SCR Altach plant man jedenfalls wieder einen Sieg ein, um den Kampf um den Gruppensieg weiter spannend zu gestalten. "Wir müssen wie beim Heimspiel die grundlegenden Tugenden abrufen. Altach hat sich unter Damir Canadi in der Defensive stabilisiert, sie lassen hinten wenig zu. Wir müssen deshalb wieder geduldig sein und unser Spiel durchziehen", gibt Handl die Marschroute vor.

red