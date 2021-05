Selecao-Comeback für Dani Alves

unknown

Gute Nachrichten für Dani Alves und einen BVB-Youngster

Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Tite hat den 38 Jahre alten Veteranen Daniel Alves vom FC São Paulo zurück in seine Auswahl geholt. Ein BVB-Youngster schaffte es ins Olympia-Team.

Die Selecao trifft in der WM-Qualifikation in Porto Alegre am 4. Juni auf Ecuador und in Asunción am 8. Juni auf Paraguay. Auch Innenverteidiger Thiago Silva, Brasiliens Kapitän bei der Weltmeisterschaft 2014, ist wieder dabei.

Der 35-Jährige steht mit dem FC Chelsea im Champions League-Finale. Zum brasilianischen Kader gehören in der Offensive außerdem Flamengo-Idol Gabriel Barbosa und Youngster Vinicius Junior von Real Madrid sowie Superstar Neymar (Paris Saint-Germain) und der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino (FC Liverpool).

BVB-Youngster in Olympia-Auswahl berufen

Für die letzte Testphase der Olympia-Auswahl vor den Spielen in Tokio nominierte Trainer André Jardine Bundesliga-Spieler Reinier von Borussia Dortmund.

Titelverteidiger Brasilien ist für die deutsche Auswahl der erste Gegner beim olympischen Fußball-Turnier.

Die WM-Qualifikationsspiele waren ursprünglich für März angesetzt, wurden wegen der Corona-Pandemie aber auf Juni verschoben. Am 13. Juni soll die Copa América, die traditionsreiche Kontinental-Meisterschaft der Nationalmannschaften in Südamerika, in Argentinien und Kolumbien beginnen.

Die Südamerika-Qualifikation führt Brasilien nach vier Siegen aus vier Spielen mit zwei Punkten Vorsprung vor Argentinien an.