Medien: Schalke wird "Ladenhüter"-Trio nicht los

unknown

Wird der FC Schalke 04 drei "Ladenhüter" nicht los?

Der Abstieg in die 2. Bundesliga steht fest, der Kader bedarf einer Runderneuerung: Beim FC Schalke 04 wird in diesem Sommer personell kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Bitter für die klammen Knappen: Für mindestens drei Profis von der Streichliste finden sich womöglich keine Abnehmer.

Zwei Spiele bleiben dem FC Schalke 04 noch, den Gang in die zweite Liga nach einer absoluten Horror-Saison noch mit halbwegs erhobenem Haupt anzutreten. Der Glaube an einen versöhnlichen Saisonabschluss in den Partien gegen Eintracht Frankfurt und beim 1. FC Köln fehlt allerdings vielen Beobachtern rund um das Berger Feld.

Zu wackelig und letztlich auch desolat präsentierten sich die Königsblauen in den letzten Wochen. Aktuell steht das Team von Trainer Dimitrios Grammozis schon wieder bei vier Niederlagen in Folge, bei einem Torverhältnis von 3:11. Unter dem Strich stehen aktuell unfassbare 13 Punkte aus 32 Saisonspielen - eine desaströse, ja gar historisch schlechte Bilanz.

Auf dem Transfermarkt kommt angesichts der sportlichen Talfahrt sowie der prekären Finanzsituation eine Mammutaufgabe auf Sportvorstand Peter Knäbel, den neuen Sportdirektor Rouven Schröder sowie die restlichen Schalker Verantwortlichen zu. Mit Danny Latza (FSV Mainz 05) und Simon Terodde (Hamburger SV) stehen zwar schon zwei durchaus namhafte Neuzugänge fest. Auf der Abgabenseite stehen aber rund 20 Spieler, die Schalke nach der Saison den Rücken kehren werden.

FC Schalke 04: Drei Profis mit "Ladenhüter-Potenzial"

Von dem ein oder anderen erhoffen sich die S04-Bosse noch eine satte Ablöse in Millionenhöhe. Amine Harit, Suat Serdar oder Matija Nastasic könnten dazu beitragen, den wirtschaftlichen Spielraum in Gelsenkirchen wieder etwas zu vergrößern.

Keine großen Hoffnungen auf nennenswerte Transfer-Erlöse sollte sich Schalke jedoch offenbar bei Salif Sané, Hamza Mendyl und Benito Raman machen.

Das Trio habe laut "Bild" "großes Ladenhüter-Potenzial". Es werde "wohl schwierig", Abnehmer für die drei Spieler zu finden - selbst, wenn die Knappen sie zum Schnäppchenpreis oder sogar umsonst ziehen lassen würden, heißt es.

Gültige Verträge besitzen Sané (bis 2022), Mendyl (2023) und Raman (2024) auf Schalke noch. Ihren sportlichen Wert konnten sie aber allenfalls phasenweise andeuten. Zudem dürften alle drei für Zweitliga-Verhältnisse (zu) üppige Gehälter kassieren.