Neapel-Sieg vertieft Sorgenfalten bei Juve

unknown

Der SSC Neapel setzte sich in Florenz durch

Der entthronte Champion Juventus Turin und Superstar Cristiano Ronaldo haben in der italienischen Fußball-Meisterschaft die Chance auf den erneuten Einzug in Europas Königsklasse gewahrt.

Der Rekordmeister gewann am Samstag das Topspiel des vorletzten Serie-A-Spieltags gegen seinen schon feststehenden Nachfolger Inter Mailand dank Doppelpacker Juan Cuadrado 3:2 (2:1). Das dritte Tor steuerte Ronaldo bei, der sein Trefferkonto für Juve auf 101 erhöhte.

Allerdings rutschte Turin am Sonntag durch das 2:0 (2:0) der SSC Neapel bei der AC Florenz wieder aus den Champions-League-Plätzen auf Position fünf. Die Medien beurteilten den Auftritt der Alten Dame gegen Inter allerdings positiv.

"Juventus sendet endlich ein Lebenszeichen", kommentierte die Gazzetta dello Sport. "Die Champions-League-Hoffnung ist für Juve noch nicht erloschen. Der Sieg gegen Meister Inter stärkt Juves Selbstvertrauen in Hinblick auf das Pokalfinale gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch", so der Corriere dello Sport.

Unterdessen festigte Atalanta mit Nationalspieler Robin Gosens seinen zweiten Tabellenplatz hinter Inter durch einen letztlich glücklichen 4:3 (3:0)-Erfolg bei CFC Genua, Gosens steuerte einen Treffer bei. Damit hat Atalanta beste Aussichten auf die Vizemeisterschaft, muss allerdings nach hinten schauen. Der AC Mailand ist trotz eines enttäuschenden 0:0 gegen Cagliari Calcio noch in Schlagdistanz, gleiches gilt für Neapel - beide liegen zwei Punkte hinter Bergamo.