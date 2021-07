Alaba könnte bei Real ein Privileg bekommen

Bernd Feil/M.i.S./Pool

David Alaba könnte bei Real künftig die Freistöße übernehmen

Seit knapp einer Woche steht David Alaba bei seinem neuen Klub Real Madrid im Training und soll unter Coach Carlo Ancelotti nach dem Abgang des langjährigen Kapitäns Sergio Ramos die Position des Abwehrchefs übernehmen. Doch auch eine andere prominente Aufgabe könnte der ÖFB-Legionär bei den "Madrilenen" in Zukunft zugeteilt bekommen.

Die Ankunft von David Alaba bei Real Madrid wurde groß umjubelt, der ÖFB-Legionär konnte bei seiner Präsentation auch mit ein wenig Spanisch-Kenntnissen punkten und Fans und Medien sofort für sich gewinnen. Beim spanischen Hauptstadtklub soll der ÖFB-Legionär nach dem Abgang des langjährigen Kapitäns und Abwehrchefs Sergio Ramos der neue Leitwolf in der Defensive werden und könnte beim Vizemeister der abgelaufenen Saison noch eine weitere prominente Aufgabe übernehmen.

Übernimmt Alaba die Freistöße bei Real?

Laut einem Bericht der spanischen "Marca" könnte Alaba das Privileg zugeteilt werden, in Zukunft die Freistöße bei Real Madrid auszuführen. Damit würde er in die Fußstapfen von Starkickern wie Sergio Ramos, Gareth Bale und Cristiano Ronaldo treten, in der letzten Saison durfte sich auch Angreifer Karim Benzema als Standardschütze versuchen. Doch mit David Alaba bekommen sie einen Spieler, der diese Rolle bei seinem Ex-Klub Bayern München schon öfters eingenommen hat.

Auch im Training des "Weißen Balletts" konnte Alaba bereits seine Fähigkeiten im Freistoßschießen beweisen und das Trainerteam davon überzeugen, dass er neben Gareth Bale und Karim Benzema ein durchaus heißer Kandidat für diese Rolle sein kann. Denn nach dem Abgang Cristiano Ronaldos, der von 444 Freistößen 33 direkt verwandeln konnte, hakt es in dieser Hinsicht bei Real.

In 66 Versuchen nach dem Wechsel des portugiesischen Superstars wurden nur vier Freistöße direkt versenkt, dabei traten auch mit Isco, Dani Ceballos, Ramos und Toni Kroos vier verschiedene Torschützen in Erscheinung. Gareth Bale verpasste gleich bei 15 Versuchen einen Treffer, Benzema blieb siebenmal ohne Erfolg.

David Alaba könnte hier durchaus Abhilfe schaffen, bei Bayern München traf er in 124 Versuchen zehnmal direkt bei Freistößen ins Tor, seine durchschnittliche Statistik liegt bei einem Treffer pro 12,4 Versuchen. Damit liegt er in dieser Statistik sogar vor Cristiano Ronaldo (13,4) und Gareth Bale (17,5). Bei Real Madrid könnte der 85-fache Nationalspieler Österreichs in dieser Hinsicht noch nachlegen.

red