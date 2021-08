Coronafall! Pokalspiel des FC Bayern abgesetzt

via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann (r.) bestreitet planmäßig am 6. August mit dem FC Bayern sein erstes Pflichtspiel für den neuen Klub

Für den FC Bayern sollte die Spielzeit 2021/22 eigentlich am 6. August mit dem DFB-Pokalspiel beim Bremer SV beginnen. Doch die Partie wurde nach einem Coronafall beim Oberligisten abgesetzt, wie der DFB am Dienstagmittag bestätigte. Hintergrund sind behördlich angeordnete Quarantänemaßnahmen.

Wie der Verband mitteilte, wird über eine Neuansetzung in Abstimmung mit beiden Vereinen schnellstmöglich entschieden. Auch die Auslosung der 2. Hauptrunde muss aufgrund der Zuordnung beider Vereine in verschiedene Lostöpfe verschoben werden.

Zuvor hatte das Regionalmagazin "buten un binnen" berichtet, dass am Montag ein Spieler des Bremer SV positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das Training des Fünftligisten wurde daraufhin abgesagt, der betroffene Spieler befinde sich in Quarantäne.

Der Sportliche Leiter Ralf Voigt hatte der "Deutschen Presse-Agentur" bestätigt: "Wir haben daraufhin am Dienstagfrüh weitere PCR-Tests bei allen Spielern, Trainern und Betreuern durchgeführt. Wir sind in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem DFB und warten jetzt auf die Ergebnisse."

Offenbar haben sich mehrere Spieler infiziert, laut "Sportschau" befindet sich nun die gesamte Mannschaft in Quarantäne.

Spiel des Jahres für den Bremer SV gegen den FC Bayern

Für den Bremer SV sollte die Partie gegen den deutschen Rekordmeister das Highlight der Saison darstellen. "Besser geht es nicht", hatte Trainer Benjamin Eta unmittelbar nach der Auslosung gesagt. Nun müssen sich die Norddeutschen aber gedulden.

Vor einigen Wochen hatte der Oberligist versucht, sein Heimrecht an den FC Bayern abzugeben, da die Austragung der Partie wegen hoher Auflagen in der Corona-Krise nur schwer zu realisieren ist. Der Klub muss ohnehin auf ein anderes Stadion in der Region ausweichen und spielt nun im Weserstadion von Zweitligist Werder Bremen.

Der DFB hatte einen Tausch im Vorfeld kategorisch ausgeschlossen, im Vorjahr hatten einige unterklassige Teams noch die Erlaubnis dazu erhalten. Heimrecht im DFB-Pokal haben grundsätzlich alle Amateurvereine sowie die vier schlechtesten Zweit- und die vier besten Drittligisten der Vorsaison.