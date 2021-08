Kehrtwende! DFB-Star denkt dank Flick um

via www.imago-images.de

Bundestrainer Hansi Flick steht vor seinen ersten Spielen mit dem DFB-Team

Nach der wenig ruhmreichen Europameisterschaft im Sommer 2021 sollen nicht wenige deutsche Fußball-Nationalspieler mit dem Gedanken gespielt haben, ihre Karriere im DFB-Team zu beenden: Toni Kroos ließ sogar Taten folgen. Einen anderen Star soll Hansi Flick, der das Amt des Bundestrainers nach dem Turnier von Joachim Löw übernahm, hingegen zum Umdenken bewogen haben.

Mittelfeldstratege Ilkay Gündogan soll sich der "Bild" zufolge entschieden haben, weiterhin im Trikot des DFB-Teams aufzulaufen.

Der 30-Jährige, der in Deutschland als Profi für den 1. FC Nürnberg und Borussia Dortmund aktiv war, ehe er sich 2016 Manchester City anschloss, hat demnach ebenfalls damit geliebäugelt, seine internationale Laufbahn zu beenden. Gespräche mit Flick sollen jedoch zu einer Kehrtwende geführt haben.

Flick soll dem Bericht zufolge bereits direkt nach der EM den Kontakt zu Gündogan gesucht und dem gebürtigen Gelsenkirchener mitgeteilt haben, dass er auch künftig auf dessen Dienste setzen werde.

Gündogan im DFB-Team häufig verletzt

Dass Flick mit seiner Offensive Erfolg hatte, soll unter anderem darin begründet sein, dass Gündogan mit seiner Bilanz im DFB-Trikot nicht wirklich zufrieden ist. Beim WM-Sieg 2014 und der EM 2016 musste der Rechtsfuß verletzungsbedingt passen, bei der schwachen WM 2018 war er meist Zuschauer und beim Aus im Achtelfinale der EM 2021 setzte eine Schädelprellung Gündogan außer Gefecht.

Insgesamt bestritt der England-Legionär bislang 49 Partien für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Dabei erzielte er elf Tore. Sein 50. Länderspiel könnte Gündogan in der WM-Quali am 2. September gegen Liechtenstein feiern. Am 5. September tritt die deutsche Auswahl zudem gegen Armenien an.

Gündogans Vertrag bei Manchester City endet im Sommer 2023. Im Trikot der die Citizens bestritt der Routinier über 200 Pflichtspiele gewann dreimal die englische Meisterschaft, viermal den Ligapokal und einmal den FA-Cup. Mit Borussia Dortmund holte Gündogan unter anderem das Double 2011/12.