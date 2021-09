Müller nach Abreise vom DFB-Team frustriert

Marc Schueler via www.imago-images.de

Thomas Müller muss seine Adduktorenbeschwerden beim FC Bayern auskurieren

Thomas Müller hat mit Frust auf seine verletzungsbedingte Abreise von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft reagiert.

"Das ist das erste Mal in meiner DFB-Karriere. Auf diese Erfahrung hätte ich gerne verzichtet", schrieb der Offensivspieler von Bayern München in seinem Newsletter am Mittwoch.

Seine Absage für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein in St. Gallen am Donnerstag (20:45 Uhr/RTL) sowie gegen Armenien und Island sei "sehr bitter", schrieb Müller: "Aber Adduktorenprobleme sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen."

Kapitän Manuel Neuer (ebenfalls Bayern München) wird beim Debüt des neuen Bundestrainers Hansi Flick wegen anhaltender Probleme am Sprunggelenk geschont.