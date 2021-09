Haaland vermiest van Gaals Debüt, CR7 schreibt Geschichte

VEGARD WIVESTAD GRoTT via www.imago-images.de

Erling Haaland vom BVB erzielte sein achtes Länderspieltor

BVB-Star Erling Haaland hat dem niederländischen Bondscoach Louis van Gaal das Comeback vermiest. Cristiano Ronaldo hat im Trikot der Portugiesen derweil Historisches erreicht.

Beim 2:1-Sieg der Iberer gegen Irland stand einmal mehr Cristiano Ronaldo im Fokus, dessen Rückkehr zu Manchester United erst kürzlich besiegelt wurde. Zunächst verschoss der Kapitän einen Elfmeter (15.), nach John Egans Kopfball (45.) zur irischen Führung sah es daher nach einem bitteren Abend aus.

Doch Ronaldo drehte in den Schlussminuten auf, erzielte gleich zwei Kopfballtreffer binnen zwei Minuten (89., 90.). Der Angreifer, der den Weltrekord von Irans Ali Daei von 109 Länderspieltoren schon egalisiert hatte, steht mit 111 Treffern nun alleinig an der Spitze.

Beim 1:1 (1:1) im WM-Qualifikationsspiel am Mittwochabend in Oslo brachte Erling Haaland (20.) Gastgeber Norwegen in Führung, der Ex-Bremer Davy Klaassen (36.) glich noch vor der Pause für den über weite Strecken spielbestimmenden, aber harmlosen Europameister von 1988 aus.

In der Tabelle der engen Gruppe G bleibt Oranje mit sieben Zählern aus vier Spielen auf Rang zwei hinter der Türkei (8), die beim 2:2 (2:1) gegen Montenegro allerdings ebenfalls Federn ließ. Die Norweger, die vor der Partie mit einem Banner erneut ein Zeichen für die Rechte der Gastarbeiter im Land des WM-Ausrichters Katar setzten, sind punktgleich mit der Elftal und Montenegro Vierter.

Griezmann rettet schwache Franzosen

Antoine Griezmann hat Fußball-Weltmeister Frankreich einen Tag nach seiner viel beachteten Rückkehr zu Atlético Madrid vor einer Pleite bewahrt. In Straßburg erzielte der Stürmer im WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina das Tor zum 1:1 (1:1)-Endstand für den Gastgeber, der fast 40 Minuten in Unterzahl spielte.

Trotz des Unentschieden behauptete Tabellenführer Frankreich (8 Punkte) in der Gruppe D nach vier Spielen seinen Vorsprung auf die Ukraine (4), die am Nachmittag in Kasachstan 2:2 (1:0) spielte. Die drittplatzierten Finnen haben allerdings erst zwei Partien absolviert. Dahinter folgen Bosnien-Herzegowina und Kasachstan (alle 2).

Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko brachte die Gäste mit einem Flachschuss in Führung (36.). Griezmann, der nach zwei Jahren beim FC Barcelona zunächst leihweise zum spanischen Meister Atletico zurückgeht, glich nur drei Minuten später aus (39.).

Kurz nach dem Wechsel sah Jules Kounde nach hartem Einsteigen gegen den einstigen Schalker Sead Kolasinac und Videobeweis Rot (51.). Die Bosnier konnten die Überzahl gegen Frankreich um Einwechselspieler Kingsley Coman von Bayern München aber nicht zum Sieg nutzen. Moussa Diaby von Bayer Leverkusen kam kurz vor Schluss ins Spiel und gab sein Debüt für die Franzosen.