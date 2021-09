Hansi Flick gibt Update zu Manuel Neuer

Marc Schueler via www.imago-images.de

Manuel Neuer muss nur eine kleine Pause einlegen

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer fehlt beim WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein. Der Torwart des FC Bayern dürfte bei den weiteren anstehenden Aufgaben jedoch mit von der Partie sein, wenn es nach dem neuen Bundestrainer Joachim Löw geht.

"Er hat heute morgen trainiert", erklärte Hansi Flick vor dem Anpfiff in St. Gallen bei "RTL". Dass der Münchner Schlussmann nicht spielt, sei eher "eine Belastungssteuerung".

Manuel Neuer klagte in den vergangenen Tagen über Probleme am Sprunggelenk. Diese sollten für die zwei restlichen Qualifikationsspiele gegen Armenien (05.09.) und Island (08.09.) aber überstanden sein. "Ich gehe davon aus, dass er am Sonntag spielen kann."

Gegen Liechtenstein steht Bernd Leno vom FC Arsenal zwischen den Pfosten, Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt sitzt auf der Bank.