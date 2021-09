kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Die Liechtensteiner verteidigten gegen Deutschland aufopferungsvoll

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bescherte dem neuen Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag ein glanzloses 2:0 gegen Liechtenstein. In der nationalen Presse kamen die DFB-Stars hinterher nicht gut weg, die Liechtensteiner freuen sich derweil über eine couragierte Leistung ihrer Mannschaft. Die Pressestimmen.

Deutschland:

kicker: "Zäher Kick statt Begeisterung: Deutschland müht sich bei Flicks Debüt zum Sieg. Im ersten Spiel unter Hansi Flick tat sich Deutschland deutlich schwerer als erhofft. Statt begeisterndem Fußball gab es einen teils behäbigen Auftritt gegen Liechtenstein zu sehen. Werners Treffer kurz vor der Pause und Sanés Tor in der Schlussphase blieben die einzigen Höhepunkte."

Bild: "VerFLICKst, das war noch nix - DFB-Krampf gegen Fußball-Zwerg. Die Euphorie war groß. Umso größer ist die Ernüchterung! Der lange erwartete Nationalelf-Neustart unter Hansi Flick (56) beginnt mit einem peinlichen 2:0 in der WM-Quali gegen Fußball-Zwerg Liechtenstein (38 000 Einwohner). Von der Aufbruchstimmung nach der Ablösung von Jogi Löw (61) und der bitteren EM (Achtelfinal-Aus) ist nicht mehr viel übrig!"

Süddeutsche Zeitung: "Flicks gute Stimmung wird ruiniert. Das erste Spiel des neuen Bundestrainers ist spielerisch eines, das zum Vergessen taugt. Der Fußball-Winzling Liechtenstein leistet erfolgreich Widerstand - und Flick verweigert sogar den Torjubel."

n-tv: "Flick-Debüt mit Arbeitssieg: Liechtenstein nervt DFB-Elf länger als gedacht. Ein Fußballfest sollte es werden, ein hartes Stück Arbeit wurde es: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewinnt das erste Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick. Die Partie gegen Liechtenstein bringt aber keine Trendwende in der WM-Qualifikation."

Spiegel: "Flicks Debüt mit der Nationalmannschaft: Abbruchstimmung. Die Last der Löw-Jahre ist vorbei, mit Liechtenstein ging es gegen einen mit Amateuren gespickten Gegner. Und doch zeigte die DFB-Elf im ersten Spiel unter Hansi Flick fast nichts, um Aufbruchstimmung zu erzeugen."

Liechtenstein:

Volksblatt: "Liechtenstein unterliegt Deutschland mit 0:2. Liechtenstein verliert auch das vierte WM-Qualifikationsspiel. Gegen die Übermacht Deutschland gab es allerdings nicht die zu erwartende Kanterniederlage, nein, letztlich siegte das Team von Neutrainer Hansi Flick in St. Gallen lediglich mit 2:0. Das lag vor allem daran, dass Liechtenstein defensiv einen richtig guten Job machte. Lediglich Werner (40.) und Sané (77.) konnten FL-Torhüter Beni Büchel bezwingen."

lie:zeit: "Liechtenstein machte es den Deutschen schwer. Die Liechtensteinische A-Nationalmannschaft hat gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland im WM-Qualifikationsspiel trotz der 0:2-Niederlage im Kybunpark in St.Gallen am Donnerstagabend vor knapp 8.000 Zuschauern eine famose Leistung gezeigt. Das deutsche Team, erstmals unter dem neuen Trainer Hansi Flick angetreten, tat sich gegen die diszipliniert spielenden und aufopferungsvoll kämpfenden Liechtensteiner äusserst schwer. Vor allem die Verteidigungsarbeit war vom Feinsten."

Schweiz:

Blick: "Riesenknorz statt Gala bei Flicks DFB-Debüt - Liechtenstein kämpft wacker. Zähe Liechtensteiner kosten Hansi Flick bei dessen DFB-Debüt jede Menge Nerven. Gegen das Fussball-Leichtgewicht müht sich Deutschland zu einem 2:0-Erfolg."

Luzerner Zeitung: "Deutschland müht sich bei Flick-Debüt. Im St. Galler Kybunpark tat sich die deutsche Mannschaft im ersten Spiel unter ihrem neuen Trainer Hansi Flick überraschend schwer, Liechtenstein feierte einen Achtungserfolg. Erst in der 41. Spielminute erlöste Timo Werner das DFB-Team mit der Führung. Auch nach dem Seitentausch offenbarte der viermalige Weltmeister eine frappante Ideenlosigkeit. Einzig der zweite Treffer durch Leroy Sané gelang noch (77.)."

Tagesanzeiger: "Deutschland glanzlos bei Flick-Einstand. Die deutsche Nationalmannschaft ist zum Einstand von Trainer Hansi Flick in der WM-Qualifikation nur zu einem mühevollen 2:0 (1:0) gegen Aussenseiter Liechtenstein gekommen. Timo Werner (41. Minute) und Leroy Sané (77.) erzielten am Donnerstag in St. Gallen vor 7958 Zuschauern die Tore zum nie gefährdeten Sieg gegen die Nummer 189 der Fifa-Weltrangliste."