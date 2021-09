Haaland führt Norwegen zum Sieg in Lettland

JON OLAV NESVOLD via www.imago-images.de

Haaland und Norwegen gewinnen mühelos gegen Lettland

BVB-Star Erling Haaland hat Norwegens Fußball-Nationalmannschaft vorerst an die Spitze der WM-Qualifikationsgruppe G geführt.

Der Torjäger von Borussia Dortmund traf beim 2:0 (1:0) in Lettland per Foulelfmeter zur Führung (20.), Mohamed Elyounoussi (66.) legte in der zweiten Hälfte nach.

Norwegen stand damit am frühen Samstagabend in der engen Gruppe G mit 10 Punkten ganz vorne. Die Türkei (8) ist der erste Verfolger und kann noch am späteren Abend (20:45 Uhr) mit einem Sieg beim punktlosen Schlusslicht Gibraltar vorbeiziehen.

Die Niederlande und Montenegro (beide 7) treffen zudem im direkten Duell (20:45/beide Spiele bei DAZN) aufeinander.