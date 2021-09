ÖFB-Bilanz gegen Schottland leicht positiv

GEPA pictures/ Christian Walgram

Gegen Schottland wollen David Alaba und Co. wieder einen Dreier einfahren

Vor dem WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Wien spricht die Statistik für Österreichs Nationalmannschaft. Gegen Schottland wurden in bisher 21 Aufeinandertreffen acht Siege eingefahren, außerdem gab es sieben Unentschieden und sechs Niederlagen. Das Torverhältnis steht bei 35:27. Das bisher letzte Kräftemessen endete im März in Glasgow mit einem 2:2, nachdem die ÖFB-Auswahl 2:0 geführt hatte.

>> Liveticker: Österreich gegen Schottland

Schon davor hatten beide Teams einander einige denkwürdige Duelle geliefert. So endete das erste Match am 16. Mai 1931 auf der Hohen Warte mit einem 5:0 für Österreich. Dieses Spiel gilt als die Geburtsstunde des Wunderteams. Am 16. Juni 1954 bestritt die ÖFB-Auswahl in Zürich ihr WM-Auftaktspiel gegen die Schotten, gewann 1:0 und wurde schließlich Dritter - bis heute der größte Erfolg in der heimischen Fußball-Geschichte.

Gutes Omen

Als gutes Omen kann auch gewertet werden, dass die bisher letzte erfolgreiche WM-Qualifikation für Österreich ebenfalls mit einem Match gegen Schottland begann. Am 31. August 1996 trennte man sich im Wiener Prater mit einem 0:0, Österreich löste im Oktober 1997 das Ticket für die Endrunde 1998 in Frankreich.

In weniger guter Erinnerung ist die jüngste Begegnung beider Mannschaften in Wien. Am 30. Mai 2007 siegte Schottland im Hanappi-Stadion 1:0, die Partie wurde von wüsten Beschimpfungen der im Stadion anwesenden organisierten Rapid-Fanszene gegen den damaligen ÖFB-Kapitän Andreas Ivanschitz überschattet.

Derzeit liegen die Schotten in Gruppe F bei Halbzeit als Dritter einen Punkt vor den viertplatzierten Österreichern, die in der Weltrangliste als 23. um 26 Plätze vor den Schotten platziert sind. Der ÖFB-Dienstag-Gegner, der auf Topstar Scott McTominay (Manchester United) verzichten muss, schied bei der EURO in der Gruppenphase aus. Zuletzt waren die Schotten so wie Österreich 1998 bei einer WM dabei.

Bilanz Österreich - Schottland (21 Spiele - 8 Siege, 7 Unentschieden, 6 Niederlagen, Torverhältnis 35:27):

16. Mai 1931, Wien (FS): Österreich - Schottland 5:0

29. November 1933, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 2:2

9. Mai 1937, Wien (FS): Österreich - Schottland 1:1

13. Dezember 1950, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 0:1

27. Mai 1951, Wien (FS): Österreich - Schottland 4:0

16. Juni 1954, Zürich (WM): Österreich - Schottland 1:0

19. Mai 1955, Wien (FS): Österreich - Schottland 1:4

2. Mai 1956, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 1:1

29. Mai 1960, Wien (FS): Österreich - Schottland 4:1

8. Mai 1963, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 4:1

6. November 1968, Glasgow (WM-Q): Schottland - Österreich 2:1

5. November 1969, Wien (WM-Q): Österreich - Schottland 2:0

20. September 1978, Wien (EM-Q): Österreich - Schottland 3:2

17. Oktober 1979, Glasgow (EM-Q): Schottland - Österreich 1:1

20. April 1994, Wien (FS): Österreich - Schottland 1:2

31. August 1996, Wien (WM-Q): Österreich - Schottland 0:0

2. April 1997, Glasgow (WM-Q): Schottland - Österreich 2:0

30. April 2003, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 0:2

17. August 2005, Graz (FS): Österreich - Schottland 2:2

30. Mai 2007, Wien (FS): Österreich - Schottland 0:1

25. März 2021, Glasgow (WM-Q): Schottland - Österreich 2:2