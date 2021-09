Italien torlos gegen die Schweiz - souveräne Spanier

BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs via www.imago-images.de

Keine Treffer gab es zwischen Italien und der Schweiz zu sehen

Ex-Weltmeister Spanien hat in der WM-Qualifikation zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Iberer besiegten Außenseiter Georgien mit 4:0 (3:0) und zogen in Gruppe B zumindest vorübergehend an den spielfreien Schweden vorbei auf Platz eins.

Jose Luis Gaya (14.), Carlos Soler (25.) und Ferran Torres (41.) machten mit ihren Toren schon vor der Pause alles klar für den EM-Halbfinalisten. Pablo Sarabia (63.) erhöhte im zweiten Durchgang auf 4:0.

Drei Tage nach dem 1:2 in Schweden, der ersten Niederlage in einer WM-Qualifikation nach 28 Jahren, hielt Spanien dem immensen Druck in Badajoz stand und ließ von Beginn an keinen Zweifel am dritten Sieg im fünften Qualispiel aufkommen.

Mit nun zehn Punkten aus fünf Spielen wahrte das Team von Trainer Luis Enrique seine Chance auf den Gruppensieg, Schweden hat alle seine bisherigen drei Partien gewonnen.