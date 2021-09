Ex-Schalke-Star McKennie nach Corona-Verstoß suspendiert

Robin Alam/Icon Sportswire via www.imago-images.de

Spielte bis 2020 beim FC Schalke 04: Weston McKennie

Ärger für Weston McKennie: Der frühere Profi des FC Schalke 04 ist wegen eines Verstoßes gegen die teaminternen Corona-Regeln bei der US-amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft suspendiert worden.

Der Mittelfeldspieler verpasste das WM-Qualifikationsspiel in der Nacht zu Montag gegen Kanada (1:1) und wird auch gegen Honduras am Mittwoch nicht zum Einsatz kommen. Stattdessen schickte der US-Verband den 23-Jährigen zurück zu seinem Klub Juventus Turin.

"Weston wird nach Italien zurückkehren und für das Spiel gegen Honduras aufgrund eines Verstoßes gegen die Teamrichtlinien nicht zur Verfügung stehen", teilte Coach Gregg Berhalter in einem Statement am Montag mit. "Es gibt hohe Erwartungen an die Mitglieder der US-Nationalmannschaft, und um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass jeder in der Gruppe Verantwortung übernimmt."

Welchen Verstoß McKennie genau begangen hatte, ließ Berhalter offen.

McKennie hatte seine Suspendierung vor dem Kanada-Spiel zuvor selbst über seinen Instagram-Account öffentlich gemacht. Es tue ihm leid und er hoffe, dass er bald wieder zurück im Team ist, teilte der Juve-Star mit.

Zweiter Corona-Eklat rund um Weston McKennie

Im April war McKennie auch in Turin vom damaligen Coach Andrea Pirlo vorübergehend suspendiert worden. Damals hatte er eine wegen der zu dem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln illegale Dinnerparty in seiner Villa veranstaltet. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert.

McKennie und seine ebenfalls anwesenden Teamkollegen Paulo Dybala und Arthur sowie deren jeweilige Freundinnen mussten ein Bußgeld bezahlen. "Es war nicht der richtige Zeitpunkt, wir sind Vorbilder und müssen uns entsprechend verhalten", erklärte Pirlo.

Insgesamt wurden zehn Anwesende bei der Party wegen Verstoßes gegen die Anti-COVID-Regeln bestraft.

Während der zurückliegenden Sommer-Transferperiode hatten sich Abwanderungsgerüchte um McKennie gerankt. Unter anderem war er bei Tottenham Hotspur und sogar beim FC Bayern gehandelt worden. Letztlich blieb der Ex-Schalker aber bei Juventus, wo sein Vertrag noch bis 2025 läuft.